Balıktan 7 bin kat daha faydalı! Kansere resmen savaş açıyor: İşte o besin… Balık tüketemeyenler buraya! Balıktan tam 7 bin kat daha fazla omega-3 içeren bu mucize besin, kansere resmen savaş açıyor. Prof. İbrahim Saraçoğlu açıkladı…

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Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına kadar birçok fayda sağlayan önemli bileşenlerdir.

Balık, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besindir ve sağlığımız için önemlidir. Ancak balık tüketemeyenler ve omega-3 ihtiyacını karşılamak isteyenler için müjdeli bir haber var.

Omega-3 açısından balığı tam 7 bin kat geride bırakan bir mucize besin kansere karşı savaş açıyor. Ünlü Prof. İbrahim Saraçoğlu, bu güçlü silahı açıkladı.

Ayrıca bu özel besin, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği o mucizevi besin...

Balıktan 7 bin kat daha fazla Omega-3’e sahip!

Ünlü Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun övgülerine mazhar olan bu mucize besin keten tohumu! Keten tohumu, özellikle Mısır ve Asya topraklarında uzun yıllardır kullanılan bir besindir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu, aynı zamanda omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini de içerir.

Keten tohumu yağı, balıktakinden tam 7 bin kat daha fazla omega-3 yağ asidi içerir. Bu, özellikle balık tüketemeyenler veya deniz ürünlerine karşı alerjileri olanlar için büyük bir avantaj.

Kansere birebir!

Keten tohumu, lignan adı verilen bir bileşik açısından zengindir ve içerdiği lignan sayesinde kansere karşı birebirdir. Özellikle meme, kolon ve prostat kanserleri üzerinde tümör gelişimini engellemede yardımcı olur.