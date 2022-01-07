Baş ağrılarına karşı evde yapabileceğiniz 2 doğal krem

Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen baş ağrılarına karşı evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal kremlerle hiçbir yan etki yaşamadan çözüm bulabilirsiniz. İşte pratik 2 doğal krem tarifi.

Hoş olmayan bir baş ağrısının ilk belirtilerinde ilaçlara mı uzanıyorsunuz? Hemen harekete geçmelerine rağmen vücudunuzda toksinler oluşturarak karaciğerinizin, böbreklerinizin ve diğer organlarınızın sağlığını tehdit edebilirler.

Alnınıza, şakaklarınıza ve boynunuza süreceğiniz doğal kremler, baş ağrılarına yardımcı olacak çok iyi ve güvenli bir seçenektir. Üstelik hiçbir yan etki göstermezler.

Ayrıca, evde hazırlayacağınız kremlerin bileşeni olan uçucu yağlar uzun vadede de işe yarayabilir ve baş ağrılarınızı önemli ölçüde seyreltebilir.

BAŞ AĞRISININ YAYGIN TETİKLEYİCİLERİ

Sık sık baş ağrısı çeken herkes bunun günlük yaşamları için ne kadar zor olabileceğini çok iyi bilir. Kalıcı baş ağrılarında günlük yaşam çok fazla etkilenir.

Baş ağrısı için birçok tetikleyici vardır, en yaygın olanları şunlardır:

- Stres

- İlaç kullanımı

- Abur cubur tüketmek

- Alerjiler

- Hormonal dengesizlik

- Yanlış duruş

- Susuz kalmak

- Sinüzit

- Diş problemleri

- Radyasyon

Kolayca ve basitçe kendiniz yapacağınız kremleri uygulayarak rahatsız edici baş ağrılarını hafifletebilirsiniz.

Alnınıza, şakaklarınıza ve boyun bölgenize nazikçe krem sürmek uçucu yağların etkisini harekete geçirecek, gerginliği ve stresi azaltacak ve böylece baş ağrınızı hafifletecektir.

4 UÇUCU YAĞ İÇEREN KAKAO BALSAMI

Hindistan cevizi yağı ile birlikte bu karışımın önemli bir bileşeni, mükemmel nemlendirme özelliklerine sahip olan ve antioksidanlar açısından zengin olan kakao yağıdır.

Çay ağacının güçlü antiseptik özelliği vardır, parazitlere ve mantarlara karşı da etkilidir, bu nedenle baş ağrılarına karşı kreminizin tazeliğini mükemmel bir şekilde korur.

Nane yağı kas kasılmalarını yavaşlatır, dolaşımı iyileştirir, ağrı ve gerginliği azaltır. Okaliptüs yağı sinüzitten kaynaklanan baş ağrılarını giderir, solunum yollarını ve sinüsleri temizler, ağrıları giderir. Buhur yağı, gerginliği gidermeye yardımcı olur ve mukus ve tıkanıklıkları temizler. Ayrıca, ruh halini iiyleştirici özellikleri vardır.

Malzemeler

- 30 gr kakao yağı

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 2 damla çay ağacı yağı

- 8 damla nane yağı

- 6 damla okaliptüs yağı

- 3 damla buhur yağı

Yapımı

Kakao yağı ve Hindistan cevizi yağını eritin. Hafifçe soğumaya bırakın. Ardından uçucu yağları ekleyin ve iyice karıştırın.

Küçük bir kaseye doldurun, kapağını kapatın ve daha iyi sıkışması için bir saat buzdolabında bekletin.

Uygulama

Az miktarda kremi alın ve şakaklara, alın bölgesine, kulak arkasına ve enseye sürün. Baş ağrınızı hafifletmeye yardımcı olacak hafif bir soğuma hissedeceksiniz. Baş ağrısının başladığını her hissettiğinizde, tekrar biraz kremle şakaklara, alın ve boyun bölgesine hafifçe masaj yapın. Masaj, ağrı ve stresi azaltmaya yardımcı olacaktır.

MAGNEZYUM YAĞI İÇEREN YATIŞTIRICI BALSAM

Baş ağrılarını gidermede doğal yardımcılar olarak bilinen nane ve lavanta esansiyel yağlarının yanı sıra, baş ağrısının yaygın nedeni olan tansiyonu düşürmede etkili olan magnezyum yağı sayesinde rahatlatıcı etkiyi anında hissedebilirsiniz.

Malzemeler

- 15 gr balmumu

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı hint yağı

- 1 yemek kaşığı magnezyum yağı

- 20 damla nane yağı

- 10 damla lavanta yağı

- 10 damla narenciye yağı ( limon, portakal veya greyfurt)

Yapımı

Kısık ateşte, zeytinyağı ile birlikte balmumunu eritin. Daha sonra ocaktan alın ve magnezyum ve hint yağını ve ardından uçucu yağları ekleyin. Bir çatalla iyice karıştırın, kaseye doldurarak kapağını kapatın ve daha iyi sıkışması için bir saat buzdolabında bekletin.

Uygulama

Parmak uçlarınıza biraz krem sürün ve alın, şakaklar, boyun veya omuzlara uygulayın.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.