Baş ağrısına yardımcı olabilecek 7 doğal çözüm

Çok sık yaşanılabilen baş ağrıları, günlük hayat kalitesini büyük ölçüde düşürebiliyor. Birçok kişi baş ağrılarında ilk olarak ilaçları tercih etse de bir dizi doğal çözüm de yardımcı olabiliyor.

Birçok insan günlük olarak baş ağrısı yaşar. Küçük bir rahatsızlık hissi yaratanlardan dayanılmaz olanlara kadar, baş ağrılarının yaşam üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilir.

Ağrı kesiciler eczanelerde en çok aranan ilaçlar arasındadır, ancak bunlara ek olarak baş ağrılarını azaltmanın birkaç doğal yolu da vardır.

İşte baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilecek 7 doğal çözüm.

MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK SU İÇİN

Yetersiz sıvı alımı genellikle baş ağrısının nedenidir. Çalışmalar, kronik dehidrasyonun (vücudun susuz kalması) gerilim tipi baş ağrıları ve migrenlerin yaygın bir nedeni olduğunu gösteriyor.

Yeterli sıvı alımının, sıvı alımından sonraki 30 dakika ila 3 saat içinde baş ağrılarını hafiflettiği gösterilmiştir.

Susuz kalmanın neden olduğu baş ağrılarından kaçınmak için, özellikle sıcak havalarda ve fiziksel aktivite yapılan günlerde düzenli olarak sıvı tüketin.

YETERİNCE UYUYUN

Yetersiz uykunun sağlık üzerinde bir takım zararlı etkileri vardır ve baş ağrısına da neden olabilir.

Araştırmalar, çok az uyuyan kişilerde baş ağrısının çok daha yaygın olduğunu göstermiştir. Bu nedenle uykusuzluktan kaynaklı baş ağrılarının gelişmesini önlemek için her gece en az 7 saat uyumaya çalışın.

HİSTAMİN AÇISINDAN ZENGİN GIDALARDAN KAÇININ

Histamin, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve bağışıklık, sindirim ve sinir sistemlerinde yer alan bir kimyasaldır. Ayrıca peynir, fermente gıdalar, bira ve şarap gibi fermente alkollü içecekler, füme ton balığı ve kuru et gibi gıdalarda da bulunur.

Histamine duyarlı kişilerde, histamin içeren yiyecekleri yemek baş ağrısına neden olabilir. Bu nedenle bu yiyeceklerden kaçınmak baş ağrılarıyla savaşmak için iyi bir yöntemdir.

BİR ELİMİNASYON DİYETİ DENEYİN

Araştırmalar, gıda intoleranslarının baş ağrısına neden olabileceğini gösteriyor. Baş ağrısına neden olan yiyecekler olup olmadığını öğrenmek için bir eliminasyon diyeti deneyin ve baş ağrısına neden olabilecek yiyecekleri ortadan kaldırın.

Peynir, alkol, çikolata, narenciye ve kahve baş ağrısı için en yaygın tetikleyiciler arasındadır. Şüphelendiğiniz gıdaları diyetinizden çıkarın ve duruma göre alımını sınırlayın.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Baş ağrılarının sıklığını ve yoğunluğunu azaltmanın en kolay yollarından biri de düzenli egzersizdir.

Araştırmalar, fiziksel olarak aktif olmayan kişilerin baş ağrısı çekme olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sadece gün içinde atılan adım sayısını artırarak baş ağrılarının önlenmesinde olumlu etki sağlayabilirsiniz.

ALKOL TÜKETMEYİN

Alkol baş ağrısının yaygın bir nedeni olmasa da, vakaların üçte birinde baş ağrısına yatkın kişilerde bu ağrının suçlusu alkoldür. Alkol bir vazodilatördür, yani kan damarlarını genişletir ve baş ağrısına neden olabilir.

Ayrıca alkol bir idrar söktürücüdür, bu nedenle vücuttan su ve elektrolitlerin atılmasını uyarır, bu da daha önce baş ağrısı nedenlerinden biri olarak bahsettiğimiz dehidrasyona yol açabilir.

MAGNEZYUM VE B VİTAMİNİ ALIMINA DİKKAT EDİN

Magnezyum , kan şekeri kontrolü ve sinir iletimi dahil olmak üzere vücutta bir dizi işlevi olan bir mineraldir. Araştırmalar, magnezyum eksikliği olan kişilerde baş ağrılarının yaygın olduğunu ve günde 600 mg magnezyum alımının migrenlerin hem sıklığını hem de yoğunluğunu azaltabileceğini doğrulamaktadır.

Ancak, büyük miktarlarda magnezyum alımının hazımsızlığa neden olabileceğini unutmayın, bu nedenle vücudunuzun kademeli olarak artışa uyum sağlayabilmesi için önce daha düşük dozlarla başlayın.

Magnezyum açısından zengin besinler arasında koyu yeşil yaparklı sebzeler, tahıllar, balık, fındık, ceviz gibi kuru yemişler, kuşkonmaz, domates, kereviz, , soğan gibi sebzeler, hurma, kakao, muz ve ayçiçeği bulunur.

B vitaminleri de vücudun düzgün işleyişinde önemli bir rol oynar. Örneğin, yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca bazı B vitaminlerinin baş ağrılarına karşı koruyucu etkisi vardır. B2, folat, B6 ve B12 vitaminlerinin baş ağrılarını azalttığı gösterilmiştir. B vitaminlerinin düzenli alımı, özellikle fazlalığı vücuttan idrarla atılan suda çözünür vitaminler oldukları için güvenli kabul edilir.

Genel olarak tam tahıllar, kırmızı et, tavuk, hindi, fasulye ve mercimek gibi baklagiller, yumurta, kuru yemişler, koyu yapraklı sebzeler, süt ürünleri, muz, portakal ve avokado B vitaminleri açısından zengindir.