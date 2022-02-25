Baş ağrısını hafifletmek için 6 doğal çözüm

Onlarca farklı nedenden kaynaklanabilen baş ağrıları, günlük hayat kalitesini oldukça düşürebiliyor. Her baş ağrısında hemen ilaca uzananlardansanız, bu doğal çözümlere de bir göz atabilirsiniz.

En sık görülen baş ağrısı türü olarak migren, periyodik olarak ortaya çıkan ve genellikle başın yarısını etkileyen bir baş ağrısıdır. Ağrıya genellikle bulantı, kusma ve görme sorunları eşlik eder.

Araştırmalar kalp krizi, felç, kan pıhtıları ve düzensiz kalp atışlarının yaşamları boyunca migren yaşayan kişilerde en yaygın ölüm nedenleri olduğunu ortaya koyarak, kalp ve damar hastalıkları ve migren arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor.

Migrenin kadınlarda daha yaygın olduğu bilinmektedir. Çalışmalar, migrenin öncelikle kadınlarda kalp hastalığının güçlü bir nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Migren her yaştan insanı etkiler. Bu yüzden hangi doğal ilaçların baş ağrısına iyi geldiğini ve hangilerinin işe yaramadığını araştırdık.

UÇUCU YAĞLARI DENEYİN

Aromaterapi (uçucu yağların iyileştirici özelliklerini kullanan alternatif bir tıp dalı) baş ağrılarına karşı en etkili doğal çarelerden biridir. Kokulu uçucu yağlar ağrı ve gerginliği giderebilir. Bunları banyo suyuna, çeşitli içeceklere veya masaj yağına ekleyebilirsiniz.

Nane, lavanta, okaliptüs, papatya ve mercanköşk gibi şifalı otlar ve uçucu yağlar baş ağrısına karşı oldukça etkilidir. Uçucu yağları birbiriyle karıştırabileceğiniz gibi ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Deneyerek, hangi kokunun size en uygun olduğunu bulabilirsiniz. Biberiye ile birlikte kediotu çayı da baş ağrısı sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

100 ml ılık suya beş damla yağ koyun. Yumuşak bir bezi (veya mendili) solüsyona batırın ve ıslatılmış bezi başınıza veya alnınıza koyun.

Araştırmalar özellikle lavanta yağının bir dizi terapötik özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Çalışmalar bu uçucu yağın baş ağrılarını ve migreni tedavi etmenin güvenli ve etkili bir yolu olduğunu ortaya koymuştur. Etki, uçucu yağın solunmasından 15 dakika sonra görülür.

EGZERSİZ YAPIN

Fiziksel aktivitenin, çeşitli hormonların salınmasını tetikleyerek ağrıyı azalttığı bilinmektedir. Ağrıya migren neden oluyorsa, fiziksel aktivitenin ağrıyı azaltmada daha da etkili olduğu bilinmektedir.

Hafif bir yürüyüş baş ağrınızı önemli ölçüde azaltacaktır. Cesur olun ve başınız ağrıdığında bile yürüyüşe çıkın. Bir gelişme hissedeceksiniz. Sadece aşırıya kaçmamaya dikkat edin çünkü terler ve yorulursanız tam tersi bir etki, daha da kötü bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz.

Önleyici bir çözüm olarak her gün temiz havada yarım saat yürüyüş yapın.

MASAJ

Masaj rahatlatır ve masajın en önemli unsuru dokunmadır. Bir yakınınızdan parmaklarıyla kafanızdaki noktalara basmasını isteyin. Basınç birkaç saniye sürmeli, ardından birkaç saniyelik bir duraklama ve ardından tekrar basınç uygulanmalıdır.

Dokunmak baş ağrısını hafifletir. Tabii ki, kapsamlı bir baş ve boyun masajı daha da iyi bir çözümdür. Yakınınızda size masaj yapacak biri yoksa, başınıza kendiniz de masaj yapabilirsiniz. Başparmağınızı ve işaret parmağınızı kullanın, başınızı iki noktadan sıkıştırın ve birkaç saniye basılı tutun, ardından basıncı bırakın.

Ayak masajı da baş ağrılarını önemli ölçüde azaltabilir, deneyebilirsiniz.

SICAK VE SOĞUK DUŞ

Vücut yüzey sıcaklığındaki bir değişiklik diğer değişiklikleri tetikler. Baş ağrınız varsa, sıcaklıktaki kısa süreli bir değişiklik onu durdurabilir.

Bazı insanlar için soğuk bir duş migreni rahatlatmaya yardımcı olurken, bazılarına sıcak bir duş iyi gelir. Size neyin yardımcı olduğunu bulmaya çalışın.

Birçok kişi başı soğuk bir havluyla sarmanın iyi geldiğini bildirmiştir. Ayrıca elleri ılık suda bekletmek de baş ağrılarını hafifletebilir.

YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI

Baş ağrılarının birçok nedeni olabilir. Hayatta başınıza gelen her şey baş ağrısına neden olabilir. Bu yüzden iyi bir baş ağrısı tedavisi bulmak çok zordur çünkü her baş ağrısının farklı bir nedeni olabilir.

Her gün aynı saatte yatmak ve sabah aynı saatte uyanmak gerekir. Düzensiz uyku, baş ağrısına yol açar. Hafta içi erken kalkan ve hafta sonu uzun süre uyuyan insanlar genellikle baş ağrısı çeker.

Orta derecede kafein alımı baş ağrısını hafifletebilir, ancak kahveye alışkınsanız, eksikliği baş ağrısına neden olur. Günde en fazla iki fincan kahve için. Hafif ve yağsız yiyecekler yiyin. Yağlı ve ağır yiyecekler baş ağrısı için başka bir tetikleyicidir. Bazen belirli gıdalara duyarlılığı test etmek ve bunları diyetten çıkarmak en iyisidir.

Stresli durumları en aza indirmeye çalışın. Aşırı stres her gün aynı saatte baş ağrısına neden olabilir.

YETERLİ SU İÇİN

Susuz kalmanın, baş ağrısının en yaygın nedenlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Susadığınızı hissetmeniz, vücudun susuz kaldığı anlamına gelebilir. Bu yüzden günde yaklaşık iki litre su içmelisiniz.