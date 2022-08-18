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    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda

    Baş ağrısı bir çok kişinin muzdarip olduğu bir sorun. Aslında beslenme alışkanlıklarımızı değiştirerek, baş ağrısını engellememiz mümkün. Peki baş ağrısı yaşamamak için hangi gıdalar tüketilmemeli?
    • 18.08.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 17:50
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    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda

    Gıdalar tüketilirken her ne kadar sağlıklı olsalar da, miktarı artırdıkça vücudumuzda belli başlı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sağlık sorunlarının başında şüphesiz baş ağrısı geliyor. Peki baş ağrısı yaşamamak için hangi gıdaların tüketimine dikkat edilmeli? İşte baş ağrısına yol açan yiyeceklerin listesi!

    BAŞ AĞRISINA SEBEP OLAN GIDALAR

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #1

    Rafine şeker

    Ham şeker beyaz küp şekere dönüştürülürken birçok işlemden geçirilir. Şeker kamışı lifleri, toprak kalıntıları ve bakterilerden arındırmak için yıkama, kaynatma, filtreleme ve kurutma gibi işlemler uygulanır. Daha sonra tekrar beyazlatma işleminden geçer. Fakat bu işlemler sırasında şekerin içindeki vitamin, mineral ve proteinler azalır. Hatta kansere neden olabilir.

    Rafine şeker bağışıklık sistemini etkileyerek baş ağrısına ve migrene neden olur. Baş ağrısının nedeni beyindeki oksijen seviyesinin azalmasıdır. Rafine şeker kandaki glükoz seviyesini aniden yükselterek dengesizliğe yol açar. Alternatif olarak esmer şeker ya da bal kullanabilirsiniz.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #2

    Soya sosu

    Soya sosu: Fermente edilmiş soya fasulyesinden yapılan soya sosu içerdiği tuz miktarı nedeniyle baş ağrısını tetikler.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #3

    Kırmızı et

    Yüksek tansiyonu tetiklemeye uygun olan kırmızı et tansiyona bağlı baş ağrısına sebep olabilir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #4

     

    Yapay tatlandırıcılar

    Binlerce farklı gıdada bulunan yapay bir tatlandırıcı olan aspartam bilinen en güçlü baş ağrısı tetikleyici maddeler arasındadır.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #5

    Kafein

    Doğru ölçüde kafein baş ağrılarını azaltmaya yardımcı olurken, yanlış ve aşırı kafein tüketimi baş ağrısını tetikleyecektir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #6

     

    Çok tuzlu zeytinler

    Aşırı tuzlu zeytin tüketmek vücutta dehidrasyona (sıvı kaybına) sebep olabileceğinden baş ağrısı tetiklenebilir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #7

    Çikolata

    Çikolata içerisindeki kafein, feniletilamin gibi tetikleyicilerden dolayı baş ağrısına sebep olabilir. Fakat saf bitter çikolata buna dahil değil. Tam tersine baş ağrısını geçiren yiyecekler arasında bitter çikolata vardır.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #8

    Eskimiş peynirler

    Bekletilmiş peynirlerdeki tiramin oranı oldukça yüksektir. Baş ağrısını tetikleyen bir aminoasit olan tiramin açısından zengin olan eski kaşar, cheddar, parmesan vb. peynirler bu sebeple ölçülü tüketilmelidir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #9

    İşlenmiş et

    Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerine koruyucu olarak eklenen nitrit ve
    nitratlar kan damarlarını açıp, migren ataklarını tetikleyebilir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #10

    Çin yemekleri ve fast foodlar

    Çin yemekleri “Monosodium Glutamate” adı verilen amino asit içerir. Diğer tatları dengelemek için kullanılan bu maddeye gıda güvenliği kurumları onay vermiştir. Kısaca MSG adı verilen bu madde hamburger, pizza, kızarmış tavuk, kızarmış patates gibi Fastfood'larda da kullanılır. Ne ver ki, MSG içeren gıdalar, diatbet ve obezite riskini arttırır, tansiyonu yükseltir ve baş ağrısına neden olur. Doktorlar, MSG içerikli gıdalardan tamamen uzak durmanızı tavsiye ediyor.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #11

    Enerji içecekleri

    Enerji içecekleri kafein başta olmak üzere bağımlılık yapan maddeler içerir. Yapay tatlandırıcılar ve amino asitler de enerji içeceklerinde buolca bulunur. Yapay tatlandırıcıların baş ağrısına neden olduğunu söylemiştik.

    Enerji içeceklerinde bol miktarda kimyasal madde de bulunur. Enerji içecekleri kalp çarpıntısına, yüksek tansiyona ve akıl kaybına yol açabilir. Bağımlılık yapar, bırakması zordur. Genç kuşak arasında moda hale gelen enerji içecekleri baş ağrısının temel sebeplerinden biridir.

    Baş ağrısını tetikleyen 12 gıda #12

    Yer fıstığı ve kabak çekirdeği

    Yer Fıstığı ve Kabak Çekirdeği: Bilimsel araştırmalara göre yer fıstığı ve kabak çekirdeği bazı insanlarda baş ağrısına neden olabiliyor. Bunun nedeni “Tyramine” maddesi...

    Fıstık ve çekirdek zaman geçirmek üzere yenilen gıdalardandır. Farkına varmadan fazla miktarda yediğinizde baş ağrısına neden olabilirler. Bu gıdalara karşı alerjiniz olup olmadığını kontrol edin, ve yediğinizde başınızın ağrıdığını fark ederseniz onlardan uzak durun.


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