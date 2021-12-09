Baş ağrısının 6 beklenmedik nedeni

Uzun süreler devam edebilen ve bir işkenceye dönüşebilen baş ağrılarının nedenleri bazı durumlarda günlük alışkanlıklar olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 6 durum.

Beynin kendisi ağrımaz, ağrı reseptörü yoktur. Ancak etraftaki kafatasının kasları, kan damarları, mukoza zarları ve her şey ağrıyabilir.

Baş ağrısı birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bir kafa travması, tümörler, enfeksiyonlar veya migren baş ağrısına neden olabilir.

Ancak baş ağrısına neden olan faktörler bazen o kadar basittir ki, onları dikkate almaya bile değer görmeyebilirsiniz.

İşte baş ağrılarının 6 beklenmedik nedeni:

FAST FOOD

Baş ağrılarının kimyasal faktörler tarafından tetiklenebileceği bilinmektedir. Bazı ilaçların alınması (genellikle bu yan etki olarak belirtilir), alkol veya kafein genel tetikliyicilerdir. Bu liste aynı zamanda bazı besinleri de içerir. ve fast food da bunlardan biridir.

Fast food gibi yüksek yağlı ve sağlıksız besinlerin düzenli tüketimi bazı durumlarda baş ağrısına neden olabilir. Ev yapımı yiyeceklere tam bir geçiş baş ağrılarını hafifletecektir.

DİŞ TELLERİ

Bu belki de beklenmedik baş ağrısı nedenleri sıralamasında en şaşırtıcı olanı.

Özellikle çocuklarda, baş ağrıları diş hekimine gittikten sonra ortaya çıkar. Çeneyi açmak için yerleştirilen diş plakaları, kafatasının geometrisini değiştirir ve kafa içi basınç artar.

Bu sorun, bazı ilaçlar yardımıyla kolayca çözülebilir.

KOLÇAKSIZ KOLTUK

Bilgisayarda çalışırken dirsekleriniz destek bulamazsa, boynunuz aşırı stres altında kalır ve gerilir. Daha sonra gerginlik, kafatasının kaslarına aktarılır ve ortaya baş ağrısı çıkar.

Yorgun olduğunuzda dirsekleriniz düşer ve eğilirsiniz, bu da durumu daha da kötüleştirir. Dik oturmaktan yorulduysanız, eğilmeyin bir mola verin ve sandalyenize yaslanın.

Periyodik olarak kalkın ve kısa yürüyüşler yapın. Bu, sırt kaslarınızın gün boyunca sıkı kalmasına yardımcı olacak ve baş ağrılarını önleyecektir.

FAZLA KİLO

Amerikan Nöroloji Akademisi'ne göre, fazla kilolu insanların baş ağrısına sahip olma riski yüzde 81 daha fazladır.

Hiç kimse bu tür istatistiklerin kesin nedenlerini belirtmez, ancak büyük olasılıkla bu, beyne giden kan akışının bozulması nedeniyle aktif olmayan bir yaşam tarzından kaynaklanmaktadır.

KUVVET EGZERSİZLERİ

Kuvvet egzersizlerini seven herkesin baş ağrısı olmaz. Ancak seviyorsanız ve baş ağrısı çekiyorsanız, sorunun sırt ve boyun kaslarına eşit olmayan şekilde yükelnilmesi nedeniyle yanlış uygulama tekniği ile ilişkili olması mümkündür.

Ancak, her şeyi doğru yapsanız bile çok sık yapılan kuvvet egzersizleri de başınızı ağrıtabilir. Sık kuvvet antrenmanı oksijen gereksinimini artırabilir. Vücut anaerobik modda çok çalıştığında, vücut oksijenden yoksun kalır.

Baş ağrılarının kuvvet egzersizleriyle ilgili olup olmadığını test etmek için, bunları geçici olarak hafif bir kardiyo egzersiziyle değiştirmeyi denemeniz ve sonucu görmeniz yeterlidir.

DÜZTABANLIK

Düztabanlık, yürüyüşümüzü değiştirir. Doğru motor beceriler bozulur ve vücudun uzaydaki doğal konumu bozulur.

Bacakların ayakta durma pozisyonunda ve özellikle hareket ederken pozisyonu, göğsün işleyişini ve sağ veya sol akciğerin oksijenlenmesini etkiler.

Tabii ki, bu tür rahatsızlıklar kanın oksijen doygunluğunu etkileyebilir ve sonuç olarak baş ağrısına neden olabilir.