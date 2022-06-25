Sosyal hayat kalitesini düşüren, baş dönmesi olarak belirti gösteren vertigo hakkında, Sağlık Yazarı Gülsüm Kartal bilgiler verdi.

Sosyal hayatı oldukça olumsuz etkileyen vertigo, sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer almaktadır.

Kişinin hareket halinde olmaksızın hissettiği baş dönmesi ve sersemlik hissi olarak da tanımlanabilen vertigo bulantı, kusma ve terleme hissi ile kendini gösterir.

Daha ağır durumlarda, konuşma güçlüğü ve yürüme bozukluğu da vertigoya eşlik eder.

Ensonhaber.com Sağlık Yazarı Gülsüm Kartal vertigoya ilişkin verdiği bilgilerde, hastalığın altında önemli bir hastalık olabileceği gibi çoğu zaman nedeninin bulunmamasının da mümkün olduğunu söyledi.

Tedavi şart

Düşme hissine neden olduğu için, önemli kazalara sebep olabilen vertigonun yaşam konforunu bozduğu için mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vertigonun 2 çeşidi olduğunu belirten Dr. Kartal bunların santral vertigo ve periferik vertigo olduğunu kaydetti.

Baş döndüren vertigonun, nedenleri ve belirtilerini Dr. Gülsüm Kartal anlattı VİDEO



Vertigonun 2 türü: Santral ve periferik

Dr. Kartal’ın anlattıklarına göre, hastalığı türleri şu şekilde:

Santral vertigo: Beyinden kaynaklanan rahatsızlıklar sonucu meydana gelir. Beyinde tümör, kanama, damarlarda anevrizma ya da beyin damarlarının farklı bozukluklarından kaynaklanabilmektedir.

Periferik vertigo: İç kulak ya da orta kulaktaki denge merkezinin etkilenmesine bağlı olarak dengenin bozulmasıdır. Kristal oynaması olarak bilinen “Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo” (BPPV) en sık görülen vertigo çeşididir.

İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi sonucu oluşur. Meniere hastalığı da kulaktan kaynaklanan baş dönmeleri yani periferik vertigo çeşitleri arasında bulunmaktadır.

“Tedavi, nedene yönelik olarak yapılmaktadır”

Dr. Kartal, açıklamalarını şu ifadeleri kullandı:

“Baş dönmesi şikayeti ile başvuran hastada kulak, burun, boğaz muayenesi şarttır. Özellikle kulakla ilgili hastalıklar, vertigoda sıklıkla görülmektedir. Tedavi, nedene yönelik olarak yapılmaktadır. Örneğin, beyinle ilgili şüphe varsa, bununla ilgili testler yapılır.

Vertigosu olanların dikkat etmesi gereken hususlar

Düşme ön planda olduğu için ani hareketlerden yüksekte bulunmaktan yüksekte çalışmaktan imtina etmelidirler. Sağlıklı bir uyku uyumalılar, nikotin ve alkolden uzak durmalılar, ağır sporların vertigoya iyi gelmediğini bilmemeliler. Çift görme, bilinçte bulanıklık, el ve ayaklarda güçsüzlük semptomları eşlik ederse, doktora başvurmanızı öneririm.”