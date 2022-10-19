Baş titremesine neden olan 6 hastalık

Günlük hayatı derin bir şekilde etkileyen baş titremeleri merkezi sinir sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve psikiyatrik hastalıklar gibi durumlardan kaynaklanabiliyor...

Tremor, hareket halindeyken veya bir duruşu aktif olarak sürdürürken kontrol edilemeyen titremelere verilen isimdir. Tremor, yaygın bir nörolojik durumdur. Genel olarak halk tarafından bilinmeyen bu hastalık, sosyal engellere ve etkilenenlerin günlük hayatta zorlanmasına neden olabilir.

Kişi dinlenme duruşu olmayan bir duruşu sürdürdüğünde titreme tetiklenir. Tremor; eller, çene, baş ve boyun, daha nadiren gövdeyi etkileyebilir. Bacakları nadiren etkiler.

Tremor ses tellerini etkilediğinde ses titremeye başlar. Tremor vücudun sağ ve sol taraflarını aynı anda etkileyebilir, ancak aynı şiddette olması gerekmez.

Baş titremesine neden olan hastalıklar

Baş titremeleri genellikle genel, uzuv ve gövde titremelerinin semptomlarından biridir. Bunlar Parkinson hastalığı ve multipl skleroz gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, hipertiroidizm ve psikiyatrik hastalıklardan kaynaklanabilir.

İşte baş titremesine neden olan hastalıklar.

Wilson hastalığı ve diğer karaciğer hastalıkları

Wilson hastalığı, vücutta bakır metabolizmasında bozukluk olması durumudur. Bu durumda, tüm gövde, kafa ve eller de titrer. Titreme genellikle yüksek genlikli, fırlatıcı niteliktedir. Anti epileptik ilaçlar ve çeşitli psikiyatrik ilaçlar gibi bazı ilaçların alınmasına ek olarak ve zehirlenmenin bir sonucu olarak da önemli titremeler meydana gelebilir.

Psikiyatrik hastalıklar

Psikiyatrik hastalıklar, anksiyete, panik atak ve korkuya sıklıkla titreme eşlik eder. Titreme, esas olarak beyincik etkilendiğinde ortaya çıkar ve buna pratik olarak her zaman denge ve yürüme bozuklukları da eşlik eder. Psikiyatrik hastalıklara da sıklıkla bu durum eşlik edebilir ve titremeler genellikle stresli durum geçtikten sonra bile kalır.

Hipertiroidizm

Hipertiroidizm, aşırı aktif tiroiddir. Tiroid hormonunun fazlalığına artan kalp aktivitesi eşlik eder, belirgin huzursuzluk saldırganlık derecesine kadar uzayabilir. Kalıcı hipertiroidizm durumunda, titremelere ek olarak şişkin gözbebekleri görülebilir.

Parkinson hastalığı

Titremelerin en yaygın nedeni Parkinson hastalığıdır. Hastalığın nedeni henüz bilinmemektedir, ancak hareketin düzgünlüğünde önemli bir rol oynayan beynin belirli bölümlerinin tahrip olması ile ilgili olduğu bilinmektedir. Parkinson hastalığı tipik olarak yaşlılıkta başlar ve ilk başta sadece bir taraftaki uzuvlar titrer. Aynı zamanda hastanın hareketleri yavaşlar, yüzü daha az jest yapabilir hale gelir, sesi incelir ve titreme ile aynı tarafta karakteristik kas sertliği gelişir.

West sendromu

Tedavisi zor olan bebeklik dönemindeki epilepsiler arasında West sendromu da vardır. Bu semptomlar yaşa bağlıdır, altta yatan hastalığa özgü değildir, ancak hasta bebeklerde belirli bir yaşta ortaya çıkar ve altta yatan hastalıklar farklıdır. 3 ila 18 ay arasında ortaya çıkar. Hastalık erken tedavi edilmezse ölümcül olabilir veya çok ciddi bozulmalara yol açabilir. West sendromunun sinsi bir atağı sırasında, bebek başıyla ani bir sallama hareketi yapar, üst gövdesi ve elleriyle öne doğru eğilir. Her gün çok fazla fark edilmeyen bu tür ataklar olabilir,

Musset sendromu

Baş titremeleriyle ilişkili nörolojik olmayan bir başka durum da nadiren görülen Musset sendromudur. Bu semptom, ana arterin (aort) yetersizliğinden kaynaklanır ve her kalp atışına başın çok karakteristik bir sallama hareketi eşlik eder. Aort kapak yetmezliğine kalp iltihabı neden olur.