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    BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı!

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla "hasta karşılama görevlisi" alımı yapılacak. Peki hasta karşılama görevlisi nedir, ne iş yapar? İŞKUR hasta karşılama başvuru detayları..
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 17:53
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    BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı!

    Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapıyor.

    İŞKUR aracılığıyla "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" olarak toplamda 604 kişi istihdam edilecek.

    Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibari ile başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve detaylarını sorguluyor.

    Peki, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? Nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar...

    Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi nedir

    Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.

    BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı! #1

    Başvuru için;

    Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

    Şartlar

    İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;

     

     

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    • Kamu haklarından mahrum olmamak,
    • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
    • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
    • 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
    • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak,

     


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