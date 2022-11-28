BAŞLADI! Sağlık Bakanlığı hasta karşılama personel alımı nedir, nasıl başvurulur? İŞKUR başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla "hasta karşılama görevlisi" alımı yapılacak. Peki hasta karşılama görevlisi nedir, ne iş yapar? İŞKUR hasta karşılama başvuru detayları..

Sağlık Bakanlığı Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi alımı yapıyor.

İŞKUR aracılığıyla "Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi" olarak toplamda 604 kişi istihdam edilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibari ile başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve detaylarını sorguluyor.

Peki, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi nedir, ne iş yapar? Nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar...

Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi nedir

Sağlık tesisine başvuran, hasta, hasta yakını ve sağlık tesisi çalışanlarının, güler yüzlü ve doğru iletişim yöntemi ile karşılanmasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmelerinin sağlanmasında ,gerektiğinde hastaya refakat edilmesinde ve hizmet sunumlarının kolaylaştırılması amacıyla sağlık tesisi yönetiminin belirlediği görevler çerçevesinde hizmetleri yürüten kişidir.

Başvuru için;

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Şartlar

İŞKUR ile yayımlanan işçi alımlarına başvurular bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda genel olarak;