Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir?

Yunanistan'da vakaların ve ölümlerin görüldüğü Batı Nil virüsü ile ilgili detaylar merak uyandırdı.Peki, Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir?

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü sebebiyle 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülke genelinde 123 yeni vakanın tespit edildiği duyruldu.

Bu açıklamadan sonra Batı Nil virüsü hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.Batı Nil virüsü hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Batı Nil virüsü nedir?

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için bir aşı bulunmuyor.Şu an en iyi korunma şekli sivrisinek ısırıklarına karşı korunmak. Batı Nil virüsü vakaları genellikle Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülüyor.

Batı Nil virüsünün belirtileri neler?

Batı Nil virüsünün belirtileri arasında bir çok semptom bulunuyor. Genellikle grip benzeri şikayetlerle ortaya çıkan Batı Nil virüsü belirtilerinin arasında baş ve sırt ağrısı bulunuyor.Yüksek ateş, halsizlik, mide bulantısı, kusma, ishal,deride kızarıklık ve lenfadenopati olarak bilinen lenf bezlerinin aşırı şekilde şişmesi gibi semptomların yer aldığı söyleniyor.



Nasıl bulaşır?

Batı Nil virüsü hastalığı taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmayla bulaşıyor.Hastalık taşıyan sivrisinek tarafından ısırılmanın ardından virüsün ilk belirtilerini göstermesinin 2 ile 15 gün arasında değiştiği bilinmektedir..

