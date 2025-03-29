Bayramda çocukların şeker tüketimi kontrollü olmalı

AA & Ensonhaber

Kontrolsüz şeker tüketimi dokulara zarar veriyor.

Sağlıklı beslenme için şekerli gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Uzmanlar, Ramazan Bayramı'nda fazla şeker ve tatlı tüketimi nedeniyle biraz tedirgin olduklarını söyledi.

DİYABETLİ ÇOCUKLARA EKSTRA DİKKAT

Uzmanlar diyabetli çocuklara ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle diyabet olmayıp da diyabet için riski yüksek olan çocuklarda şeker ya da tatlı tüketimi sınırlandırılmadığında diyabet tablosu daha erken ortaya çıkabiliyor.

Diyabetli çocuklarda bu besinlerin tüketimi sınırlı olmazsa diyabetin en kötü, tehlikeli ve istemeyen tablolarından bir tanesi olan "diyabetik ketoasidoz" ortaya çıkabiliyor.

Diyabetik ketoasidoz ağır bir tablo olduğu için yoğun bakım izlemi gerektiriyor.

ŞEKER TÜKETİMİNİ DENGELEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Su tüketimi çok önemli. Yeterince su tüketimini özendirmek gerekiyor.

Hareketlilik çok önemli.

Bayramda aynı zamanda tatil de olduğundan parklarda, açık havada fiziksel aktivite yaparak geçirilen zaman arttırılabilir.

ÇİKOLATANIN ŞEKER İÇERİĞİNİN YANI SIRA YAĞ İÇERİĞİ DE YÜKSEK

Çikolatada şekerin yanı sıra yağ içeriğinin de yüksek.

Kan şekeri yükselmesi, genellikle çikolata tüketiminden 3-4 saat sonrasında oluyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.