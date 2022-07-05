Bayramda tansiyona dikkat! İşte tansiyonu anında düşürmek için 8 doğal çözüm...

Dünyanın en yaygı sağlık sorunlarından biri olan hipertansiyon, kurban bayramlarında özellikle dikkat edilmesi gereken durumların başında geliyor. Peki, yüksek tansiyon nasıl kontrol altına alınır?

Gizli ve tespit edilmesi zor olan hipertansiyon çok tehlikeli bir durumdur. Özellikle yüksek tansiyon sorunu olduğunu bilmeyenler için bu durum çok ciddi sorunlara yol açabilir.

Tansiyon, kalp vücuda kan pompalarken atardamarların duvarlarına yaptığı basıncın ölçümüdür. Hipertansiyon, yüksek tansiyonu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tedavi edilmediğinde yüksek tansiyon birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar arasında kalp hastalıkları, felç, böbrek yetmezliği, göz problemleri ve diğer birçok sağlık sorunları vardır.

Tansiyon ölçümleri iki sayı olarak verilir. En üstteki sayıya sistolik kan basıncı denir. Alttaki sayıya diyastolik kan basıncı denir. Örneğin 120/80 mm Hg olarak yazılır.

Normal bir tansiyon, kan basıncının çoğu zaman 120/80 mm Hg'nin altında olduğu zamandır. Yüksek tansiyon veya bir diğer adıyla hipertansiyon, tansiyon sayılarından birinin veya her ikisinin çoğu zaman 130/80 mm Hg'nin üzerinde olması durumudur.

Görülmeyen ve hissedilemeyen bu sessiz hastalık felç , kalp krizi, kalp yetmezliği ve hatta böbrek yetmezliğinin başlıca nedenlerinden biridir.

Hipertansiyonun nedenleri

Hipertansiyon hastalarının yüzde 90'dan fazlasında hipertansiyonun kaynağı belirlenmemiştir. Tedavi tansiyonu azaltmaktan oluşur. Bazı durumlarda hipertansiyon, bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin böbreklerin, adrenal bezlerin veya tiroidin bozulması hipertansiyona neden olur.

Yüksek tansiyonu kötüleştiren faktörler vardır. Çok fazla tuz tüketimi, stres, sigara, obezite ve hareketsizlik hipertansiyonu tetikler.

Yüksek tansiyonu olan kişilerde aşırı kilo, obezite ve tip 2 diyabet daha fazla görülür. Fazla kilolu hastalarda iki kat daha sık görülür ve obez yaşlılarda normal kilodakilere göre bir buçuk kat daha fazla hipertansiyon hastası vardır.

Ek olarak bazı ilaçlar veya maddeler hipertansiyonu tetikleyebilir. Östrojenler, burnu açmak için spreyler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (aspirin, ibuprofen, ketoprofen vb.), glukokortikoidler (kortizon, deksametazon vb.), alkol, meyan kökü gibi içecekler tansiyonun yükselmesine neden olur.

Yüksek tansiyonu düşürmek için 8 ipucu

Hipertansiyon riski taşıyan davranışlar düzeltilebilir. Bazı yaşam tarzı ve diyet önlemleri riskleri önleyebilir.

Sarımsak yiyin

Sarımsak yemek, yüksek tansiyonu düşürmenize yardımcı olabilir. Tansiyonunuz yükseldiğinde bir diş sarımsak yiyebilirsiniz. Bir diş, yaklaşık olarak 4 grama tekabül eder. Sarımsağı çiğ olarak tüketemiyorsanız yemeklerinize katabilirsiniz. Ayrıca bir dişi ezebilir ve gece boyunca bir bardak suda bekletip, sabah süzüp aç karnına içebilirsiniz.

Pancar suyu için

Pancar, vücut üzerinde tansiyon düşürücü etkileri olan tamamen doğal bir kimyasal element nitratla yüklüdür. Damarlar ve atardamarlar üzerindeki etkisi tansiyonu önemli ölçüde düşürür. Tüketilen 500 ml'lik bir bardak pancar suyu eksi 5 tansiyon puanı olarak yansır.

Bitki çaylarını deneyin

Şifalı bitkiler de tansiyon seviyelerini düşürmenize yardımcı olabilir.

Aşağıdaki bitkileri kullanabilirsiniz:

Alıç: Kaynar suyla dolu bir bardağa 1-2 yemek kaşığı kuru çiçek koyun. Yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakın, süzün ve için.

Frenk üzümü: 1 yemek kaşığı taze yaprağa kaynar su dökün. Yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakın, süzün ve tüketin.

Zeytin yaprağı: Bir bardağa kaynar su dökün. 1 yemek kaşığı zeytin yaprağı ekleyin. 10 dakika bekletin, sıcak bitki çayınızı içmeden önce yaprakları çıkarın.

Ebegümeci: Bir bardağa bir yemek kaşığı ebegümeci çiçeği koyun. Sıcak su ekleyin, ağzını kapatın ve süzmeden önce 10 dakika demleyin.

Ihlamur, civanperçemi, alıç: Bbir bardağa 2 çay kaşığı kuru alıç, 1 çay kaşığı ıhlamur ve 1 çay kaşığı civanperçemi koyun ve sıack su ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın ve karışımı süzün.

Tuz alımını azaltın

Tuzlu bir diyet tansiyon seviyelerini büyük ölçüde etkiler, bu nedenle çok tuzlu yiyecekleri tüketmemeniz ve bol su içmeniz önerilir. Hipertansiyona yatkınsanız, günde 1 çay kaşığı sofra tuzuna denk gelen 5 gram tuzu geçmemeniz önerilir.

Bu nedenle günlük olarak tüketmeye alışık olabileceğiniz ancak içinde bol miktarda tuz bulunan bazı ürünlere dikkat etmelisiniz. Genel olarak işlenmiş gıdalardan ve hazır yemeklerden uzak durun, hazır sosları kullanmayın.

Yağ alımını kontrol edin

Beslenme, yüksek tansiyonu düşürmenin anahtarıdır. Kalp ve damar sisteminizi korumak için doymuş yağ tüketiminizi mümkün olduğunca sınırlayın. Palm yağı, tereyağı, peynir, tütsülenmiş etler, kızarmış yiyecekler ve abur cuburları sınırlı tüketin veya tüketmeyin. Bunları somon, sardalya veya uskumru gibi omega 3 açısından zengin balıklarla değiştirin. Ayrıca kuruyemişler de size sağlıklı yağalr verir. Yemeklerinize sağlıklı sızma zeytinyağı ile bir Akdeniz dokunuşu katın.

Nefes egzersizini deneyin

Dört aşamada nefes almayı öğrenin: Nefes alma, duraklama, nefes verme, duraklama. Bu şekilde nefes almak, stres ve duyguları yönetmeye yardımcı olur. 30 saniyelik altı derin nefesin tansiyonu önemli ölçüde azaltabileceği biliniyor.

Karahindiba tüketin

Karahindiba, yüksek tansiyon tedavisi için en iyi bitkilerden biridir. Günde bir veya iki kez bitki çayı olarak içebilirsiniz. Karahindiba iyi bir idrar söktürücüdür. Böylece daha sık tuvalete gideceksiniz ve tansiyon seviyelerini dengeleyebileceksiniz.

Lavanta yağı

Lavanta yağı hızlı bir yatıştırıcı etkiye sahiptir ve tansiyınu düzenleyen otonom sinir sistemine etki eder. Lavanta yağını kullanmanın en kolay yolu, onu saf olarak uygulamaktır. Her bileğin iç yüzüne bir damla yağı damlatın ve saat yönünde masaj yaparak uygulayın.