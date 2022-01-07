Beklenmeyen zeka: Savant Sendromu ve belirtileri

Savant sendromu, önemli derecede zihinsel engelli birinin, ortalamanın üzerinde belirli yetenekleri gösterdiği bir durumdur. Örneğin otizmli bir bireyin, tıp fakültesini bitirip doktor olması...

Savant sendromu, vizyondaki "Canım Dayım" filmi ile gündeme geldi.

Filmi izleyenler, savant sendromu nedir, belirtileri nelerdir merak ediyor.

Savantın kelime anlamı “bilgin” olarak çevrilebilir. Savantlar sadece bir veya birkaç konu üzerine düşünebiliyor ve o konuda ileri derecede başarı gösterebiliyorlar.

İşte savant sendromu hakkında merak edilenler…

SAVANT SENDROMU NEDİR?

Savant Sendromu sıklıkla otizmli bireylerde görülür.

Savant sendromu, önemli derecede zihinsel engelli birinin, ortalamanın üzerinde belirli yetenekleri gösterdiği bir durumdur.

Çoğunlukla, bireyin doğumundan sonraki ilk 3 yılda saptanabilen Savant Sendromu, duygusal ve sosyal gelişimlerde, diğer insanlar ile sözel veya sözel olmayan iletişimin gecikmesiyle ya da saptanmasıyla tespit edilip teşhis konulabilir.

Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir.

SAVANT SENDROMU BELİRTİLERİ

Birçok hastalıkta olduğu gibi savant sendromunda da ve bağlantılı olduğu otizmde de erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhis edilen savant sendromu kişilerin hayata kazandırılmasını sağlama konusunda oldukça başarılıdır.

Sendromun erken belirtileri şöyle sıralanabilir:

- Göz teması kurmakta zorlanma

- Akranlar ile arkadaşlık kuramama

- Her çocuğun ilgi duyduğu şeylere ilgi duymama

- Empati kuramama

- Sohbete başlamakta ve sohbeti devam ettirmekte zorluk çekme

- Sürekli olarak inatlaşma

- Espri ve söylenenleri yanlış anlama



