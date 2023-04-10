Bel ağrısına birebir! Kuyruk yağını eritip 1 gece bekletirseniz... Bel ağrısında ilaçla çare bulamayanlar alternatif tedavi yöntemlerine yönelirken, kuyruk yağının ağrıları dindirici özelliği oldukça dikkat çekiyor. İşte bele kuyruk yapı sarmanın faydaları...

Halk arasında don yağı ya da iç yağ olarak da bilinen kuyruk yağı, ağrı kesici özelliği ile öne çıkıyor.

Sağlıklı olduğu bilinen kuyruk yağı, içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir içeriği ile rahatsızlıkların önüne geçiyor.

Tadı ve kokusu normal yağa göre biraz daha ağır olan kuyruk yağı, İbn-i Sina tarafından da tavsiye edilmiştir.

Ağrı kesici ve iyileştirici olan kuyruk yağı, alternatif tıp meraklılarının gözdesi olmuş durumda.

Özellikle diz ve bel ağrısı yaşayanlar, kuyruk yağı tedavisi ile ağrılardan kurtulmaktadır.

Bel ağrısına kuyruk yağı

Kuyruk yağı içeriğindeki yararlı bileşenler sayesinde vücuttaki ağrı ve şişkinliği azaltır. Bu yağın anti-inflamatuar özellikleri özellikle bel ağrılarına da iyi gelir. Ayrıca kuyruk yağı ,eklemlere esneklik katar ve böylece hareket kabiliyetini arttırır.

Kuyruk yağını eritip üzerindeki tabakayı aldıktan sonra tekrar dondurun. Kremsi kıvama gelen kuyruk yağını bel bölgesine sürüp 1 gece bekletin. Bölgeyi sıcak tutmaya özen gösterin. Bel ağrılarından kısa sürede kurtulacaksınız.