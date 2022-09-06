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    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin

    Şiddetli ve geçmeyen bel ağrıları kişinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor. İşte, bel ağrısına iyi gelen besinler...
    • 06.09.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:32
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    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin

    Özellikle masabaşı çalışanların en fazla şikayetçi olduğu rahatsızlıklardan birisi de bel ağrıları...

    Bel ağrısı, hemen herkeste dönemsel olarak gerçekleşebilen ancak bazen kronik hal alarak uzun süre devam edebilen ve kişinin gündelik hayatını olumsuz  etkileyebilen rahatsız edici bir ağrıdır.

    Oturma, uzanma ya da hareket esnasında yaşanan ve kişinin yaşam kalitesini düşüren bel ağrısı, zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

    Geçmeyen bel ağrısıyla karşılaştığınızda öncelikli olarak doktorunuza görünmeniz gerekebilir.

    Ancak çoğu ağrıda olduğu gibi bel ağrısında da doğal besinler yardımımıza yetişiyor ve ağrının geçmesinde büyük rol oynuyorlar.

    İşte, bel ağrısına iyi gelen besinler...

    Zerdeçal

    Kemik ve kas ağrılarını dindiren güçlü baharatlar arasında olan zerdeçal, güçlü bir antioksidan kaynağı oalrak bilinir ve vücuttan tüm iltihabı kısa sürede temizler.

    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin #1

    Defne yaprağı

    Defne yaprağı, vücut ağrılarını dindirmede fayda sağlıyor.

    Uzmanlar ağır işlerde çalışan kişilerin günde bir bardak defne yaprağı çayı tüketmelerini tavsiye ediyor.

    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin #2

    Biberiye

    Biberiye en keskin kokulu bitkiler arasında yer alıyor.

    Ağrı kesici özelliği bulunan biberiye yağını yatmadan önce sırtınıza sürerek, üzerine ısıtılmış havlu koyup, uyuyunuz.

    Kısa sürede ağrıların dindiğini göreceksiniz.

    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin #3

    Haşhaş tohumu

    Haşhaş tohumu ağrıları dindirmede etkilidir. Ancak kullanımında bazı sıkıntılar yaşanır. Bu yüzden ölçülü ve dikkatli kullanıldığında ağrıyı anından dindirebilirsiniz.

    İki çay kaşığı haşhaş tohumunu 3 yemek kaşığı nane yağının içine atıp karıştırın tohumları içinde iyice eziniz.

    Tohumların çıktığı yerden bir sıvı da çıkar. O sıvıyıda ekleyin. Bir gün bekledikten sonra yeniden iyice karıştırın. Bel ağrınızın olduğu bölgeye sürün. Bölgeyi bir yarım saat sıcak tutun.

    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin #4

    Zencefil

    Anti-inflamatuar özelliğine sahip olan zencefil bel ağrısı için de çok sık kullanılan doğal bir malzemedir.

    Güçlü bir iltihap söktürücü olan zencefil, özellikle kemikleri güçlendirerek kütlesinin düşmesini engeliyor.

    Tek yapmanız gereken zencefil köklerini sıcak bir kompres haline getirmek ve ağrıyan bölgenize birkaç dakika boyunca uygulamak.

    Dilerseniz zencefil yağını ağrıyan bölgeye masaj yaparak da yedirebilirsiniz.

    Bel ağrısını ortadan kaldıran 5 mucizevi besin #5


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