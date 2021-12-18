Beslenme rutinine eklemeniz gereken 8 kırmızı meyve

Günlük beslenme alışkanlıklarınızda meyvelere yer verirken renklerine göre ayrım yapıyorsanız, mevsimine göre seçebileceğiniz kırmızı meyveleri sizler için sıraladık…

Günde en az beş ila dokuz porsiyon meyve yemek tavsiye edilir. Ancak, dikkate almanız gereken tek şey yediğiniz meyve miktarı değildir. Ayrıca meyveleri farklı renklerde tüketmeye çalışmalısınız. Bunun nedeni, meyvelerin farklı renklerinin içerdikleri farklı besin maddelerini göstermesidir.

Gökkuşağı meyveleri tüketmek, sağlık için ihtiyacınız olan farklı besin maddelerini yeterince almanızı sağlar. Birçok kırmızı meyvede bulunan likopen ve antosiyaninler gibi antioksidanlar, kalp hastalığı ve prostat kanserinden felç ve 60 yaş ve üzeri kişilerde körlük riskini azaltmaya kadar her konuda yardımcı olabilir. Antioksidanlar serbest radikalleri emer ve bunun neden olduğu hasarı sınırlar. İşte, sağlıklı kırmızı meyvelerin bir listesi:

1. ÇİLEK

Çilek, kalp sağlığını destekleyen ve doğurganlık yıllarında kadınlara fayda sağlayan harika bir folat ve folik asit kaynağıdır. Çilekler ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra bağışıklık sistemi işlevini destekleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini için iyi bir kaynaktır. Daha fazlasını elde etmek için, tahılların üzerine çilek serpmeyi veya dondurulmuş çilekleri yağsız süt ve donmuş yoğurtla bir smoothiede birleştirmeyi deneyin.

2. KİRAZ

Kiraz, derileri nedeniyle lif bakımından yüksektir ve ayrıca kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olan C vitamini ve potasyum bakımından da yüksektir. Kuru ya da donuk halde saklanabilen kirazı kış aylarında da tüketmek mümkün!

3. KARPUZ

Bir dilim karpuz yüzde 92 su içerir ve sıcak bir yaz gününde susuz kalmanın harika bir yoludur. Beta-karoten, C vitamini ve likopen gibi antioksidanlarda da yüksektir. LDL kolesterolü düşürerek, likopen kalp hastalığı riskini azaltabilir. Bazı hastalıkların, özellikle prostat kanserinin yanı sıra maküler dejenerasyon olasılığını azaltır. Aynı zamanda kan damarı işlevini geliştirir ve felç riskini azaltır. Yaz aylarında, lezzetli bir tatlı veya serinletici bir atıştırmalık olarak karpuz yiyin.

4. NAR

Bu egzotik meyve, polifenoller, kanser ve kalp hastalıklarının önlenmesi ile bağlantılı antioksidanlar bakımından yüksektir. Yapılan araştırmalara göre nar, yeşil çaydan üç kat daha fazla bu güçlü antioksidana sahiptir.

5. GREYFURT

Greyfurt seçerken rengi tercih edin çünkü pembe greyfurt, C vitamini gibi daha yüksek antioksidanlara sahiptir. Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan pektin açısından da yüksektir. Kırmızı ve beyaz greyfurt arasında seçim yapacaksanız kırmızıyı tercih edin, çünkü pembe veya kırmızı greyfurt daha fazla likopen içerir.

Kahvaltınızla birlikte yarım greyfurt veya bir bardak kırmızı greyfurt suyu sıkın. Salatalarda greyfurt dilimleri de tavsiye edilir. İlaç kullanıyorsanız, önce bir doktorla konuşun çünkü greyfurt suyu birkaç ilaçla etkileşime girebilir.

6. ELMA

Elmalar polifenollerde yüksektir ve birçok sağlık avantajına sahip olduğuna inanılmaktadır. Elmalardan maksimum lif ve polifenol almak istiyorsanız kabuğunu elmaların üzerinde bırakın. Elmalar lif ve C vitamini bakımından yüksektir ve her ikisinin de sağlıklı bir kaynağıdır.

Çeşitli sağlık yararları sunabilen polifenoller de mevcuttur. Elmalar ayrıca yüksek lif içeriği nedeniyle çeşitli şekillerde kilo vermeye yardımcı olabilir.

7. ÜZÜM

Üzüm, B ve A vitaminlerini ve bol su içerir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlarda yüksektir. Kırmızı üzüm kabuklarında bulunan bir fitokimyasal olan resveratrol, bir dizi kronik hastalığa ve hastalığa karşı koruma sağlıyor gibi görünmektedir.

8. ERİK

Erik, çeşitli kronik rahatsızlıklar geliştirme riskinizi düşürmenize yardımcı olabilecek ve çok çeşitli sağlık avantajlarına sahip olabilecek lif ve antioksidanların yanı sıra besin maddeleri, vitaminler ve mineraller bakımından yüksektir.

Erik taze yenebilir veya kurutulabilir. Genellikle kuru erik olarak bilinen kuru eriklerin, kabızlık ve kemik erimesi gibi çeşitli sağlık sorunlarına yardımcı olur. Erik ve kuru erik biraz farklı vitamin ve mineral içeriğine sahiptir, ancak her ikisi de besin açısından yüksektir. Kuru erik ayrıca çiğ eriklerden daha fazla kalori, lif ve karbonhidrat içerir.