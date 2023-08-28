Beyaz dişlerin sırrı bu üç malzemede! Haftada bir kez uygulayın, sarı dişlere veda edin... Her ne kadar düzenli olarak dişlerinizi fırçalasanız da biriken yemek kalıntıları sararmış bir görüntü sağlar. Sararmış dişlere "elveda", daha sağlıklı ve mutlu bir gülümsemeye "merhaba" demeye hazır olun! İşte dişlerinizi bembeyaz hale getirecek mucizevi yöntemler...

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Günlük yaşantımızda tükettiğimiz yiyecekler ve içecekler, zamanla dişlerde sararmış bir görüntüye neden olabilir.

Ayrıca bu yemek birikintileriyle oluşan sararmalar tedavi edilmezse diş eti hastalığına, diş çürümesine ve ağız kokusuna neden olabilir.

Her ne kadar düzenli olarak dişlerinizi fırçalasanız da sararmış dişleri eski haline döndürmek kolay olmayabilir.

Ancak endişelenmeyin! Daha sağlıklı ve parlak bir gülümsemeye sahip olmanız için doğal yöntemler mevcut.

Her hafta düzenli olarak bu işlemleri uygularsanız dişlerinizde sararmalardan kurtulabilirsiniz...

Karbonat ve su

Karbonat dişlerinizdeki tartar birikimini gidermeye yardımcı olabilecek mükemmel bir doğal aşındırıcıdır.

Bir çorba kaşığı karbonatı az miktarda suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve ardından birkaç dakika boyunca dişlerinizi bu karışımla fırçalayın. Ağzınızı suyla çalkalayın ve işlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Oksijenli su

Oksijenli su, dişlerinizden tartarın çıkarılmasına yardımcı olabilecek doğal bir yöntemdir.

Eşit miktarda oksijenli su ve suyu karıştırın. Ardından karışımı 30 saniye boyunca ağzınızda çalkalayın. Karışımı tükürün ve ağzınızı suyla çalkalayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özelliklerinden dolayı kullanılan en popüler yağdır.

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ağzınıza koyun ve 20-30 dakika boyunca ağzınızda çalkalayın. İşiniz bittiğinde ağzınızı ılık suyla durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.