Beyaz kan hücrelerini artırmanın 10 doğal yolu

Temel görevi vücutta bulunan enfeksiyonlara, toksinlere, bakterilere ve virüslere karşı savaşmak olan beyaz kan hücreleri, bağışıklığın temelini oluşturur ve sürekli yenilenmesi şarttır.

Dışarıda maruz kaldığımız onlarca farklı hastalıklar var. Bu yüzden vücudumuzun her türlü zararlı patojene karşı savaşmaya ve saldırmaya hazır olması gerekir.

Vücudun bağışıklık sisteminde kilit rol oynayan hücreler olan beyaz kan hücrelerine ihtiyaç duyduğumuz yer burasıdır.

Yeterli bağışıklık için beyaz kan hücrelerinin üretiminin vücutta günlük olarak artırılması gerekmektedir.

Beyaz kan hücreleri vücudun bağışıklık sisteminin kök hücrelerinin bir parçasıdır ve ana işlevi vücutta bulunan enfeksiyonlara, toksinlere, bakterilere ve virüslere karşı savaşmaktır.

Bu hücreler kemik iliğinde üretilir ve kan yoluyla tüm vücuda dağılır. Bir insan vücudunda, milimetre küpte yaklaşık 5 bin ila 10 bin beyaz kan hücresi vardır.

5 çeşit beyaz kan hücresi vardır: Nötrofiller, lenfositler, monositler, bazofiller ve eozinofiller. Hepsinin vücutta farklı işlevleri vardır: Hasarlı hücrelerin yerini tespit etmek, organlara bakmak, dokuları yeniden şekillendirmek, alerjik reaksiyonlara tepki vermek ve pıhtıları çözmek.

BEYAZ KAN HÜCRELERİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Beyaz kan hücreleri, vücudun her türlü bakteri ve virüsten korunmasından ve onlara karşı savaşmasından sorumludur. İşte bu hücrelerin üretimini artırabilmeniz için bazı öneriler:

Yeterince Su Tüketin

Bağışıklık sisteminin sağlığını iyileştirmek için susuz kalmamanız gerekir. Günde 8 ila 10 bardak su içilmesi tavsiye edilir, çünkü bu, vücuttaki toksinleri atmaya ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Vücudun susuz kalması, hücre yenilenmesini ve daha fazla beyaz kan hücresi üretmeyi engeller. Bu nedenle yeterli su tüketimi oldukça önemlidir.

Omega 3 ve 6 İçeren Gıdaların Tüketimini Artırın

Omega 3 ve omega 6, vücut için çok faydalı olan çoklu doymamış yağlardır. Bağışıklık sistemi için bir iltihap önleyici olarak çalışırlar. Bu nedenle sardalya, somon ve istavrit gibi yağlı balıkların tüketilmesi tavsiye edilir.

Omega 3 ve omega 6 bakımından zengin diğer gıdalar arasında kuru yemişler, yağlı tohumlar ve doğal yağlarda bulunur.

Omega 3 ve 6 tüketiminin düzenlenmesi gerektiğini dikkate almak gerekir. Sadece vücudun ihtiyaç duyduğu ve hücrelerin yenilenmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri yemelisiniz. Aksi takdirde, kan yağları aşırı şekilde artabilir.

C, B, A ve D Vitaminlerinden Zengin Besinler Tüketin

Beyaz kan hücrelerinin üretimini sağlıklı bir şekilde artırmak için yiyecekler çok önemlidir. Bağışıklık sistemini patojenlere saldıran daha fazla lenfosit üretmesi için uyardıkları için yüksek konsantrasyonda C vitamini içeren öğünler tüketmek gerekir.

D ve E vitamini süt, yumurta, üzüm, fındık ve mantar gibi gıdalarda bulunabilir. Bu maddeler, vücudun bulaşıcı hastalıklara saldırmasına yardımcı olan mükemmel antioksidanlardır. A vitamini ve B grubu vitaminleri ise tahıllar, kırmızı et, meyve ve sebzelerde bulunur.

A ve B grubu vitaminleri, vücudun biyokimyasal reaksiyonlara dayanmasına yardımcı olmak için hayati öneme sahiptir. Ayrıca nükleik asitlerin sentezine izin verirler ve lenfositleri geliştirmek için gereklidirler.

Gıdaları Çinko, Demir, Bakır ve Selenyum ile Birleştirin

Mineral alımı, bağışıklık sisteminin koruyucu kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Bunlar arasında, vücudun savunma mekanizmalarının işleyişine katkıda bulunması nedeniyle vücuda 300'den fazla enzimatik süreçte yardımcı olan çinkoyu ön plana çıkarabiliriz.

Benzer şekilde bakır, bağışıklık hücrelerinin korunmasına ve olgunlaşmasına izin verir. Öte yandan demir, beyaz kan hücrelerinin kapasitesini ve selenyum hastalığı önlemek için sitokin üretimini artırır.

Lifli Gıdaların Tüketimini Artırın

Lif, vücudun bakımı ve işleyişi için sahip olduğu büyük faydalarla her zaman ön plana çıkmıştır. Lifler, bağışıklık sisteminin vücudu koruyan hücreleri tanımlamasına yardımcı olur.

Günlük diyetimizde lif tüketmek, hastalıklardan ve rahatsızlıklardan hızlı iyileşme sağlayan anti-inflamatuar (iltihap önleyici) proteinlerin üretimine yardımcı olur.

Kızartılmış Yiyeceklerden Kaçının

Kızarmış yiyeceklerin vücuda zararlı olduğunu herkes biliyor. Bunun nedeni, kızartılmış gıdaların kandaki yağ seviyelerinin artması, vücudu hastalıklara karşı savunmasız hale getirmesidir.

Yağların yüksek sıcaklıkları besinlerdeki vitamin ve mineralleri yok ederek vücudun besinleri tam olarak emmesini engeller. Kızartılmış gıdalar ayrıca kolesterol ve trigliserit seviyelerinde artışa neden olabilir.

Kızartılmış gıdaların aşırı tüketimi hücre bölünmesine ve lenfositlerin işlevlerinde azalmaya neden olabilir.

İşlenmiş Karbonhidrat Tüketimini Azaltın

Basit karbonhidratlarla ilgili en büyük sorun, kan tarafından hızla emilmeleridir. Bu, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklara neden olan yüksek yağ ve şeker seviyelerine yol açabilir.

Aşırı işlenmiş karbonhidrat tüketimi, bağışıklık sistemini bakteri ve virüslere karşı oldukça savunmasız hale getirebilir. Çünkü kan dolaşımındaki şekerlerin doygunluğu hücrelerin bozulmasına neden olur ve vücudun bakterilere karşı savaşmaya hazırlanmasını engeller. İşlenmiş karbonhidrat alımının kontrollü ve aşırıya kaçmadan yapılması önerilir.

Fiziksel Aktivite Yapın

Fiziksel aktivite, vücudunuzun sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur. Vücut hastalıklara karşı hazırlıklı olur ve hastalıklarla baş edebilir.

Egzersiz, vücuttaki beyaz kan hücrelerinde ve antikorlarda değişikliklere neden olur, bu nedenle fiziksel aktivite yoluyla vücut ısısını yükseltmek bakteri ve enfeksiyonların büyümesini engeller.

Birçok araştırma, fiziksel aktivitenin bağışıklık sisteminde fizyolojik değişiklikler ürettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca kan dolaşımında beyaz kan hücrelerinin büyümesine izin verir.

Güneşlenin

Güneş ışınları, kanın kalitesini iyileştirmek için bir ilaç görevi görür ve beyaz kan hücrelerinin üretiminin artmasına izin verir. Ayrıca güneş, faydaları ile vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını güçlendirir.

Güneş ışığı ayrıca kan damarlarının genişlemesine ve kan dolaşımının daha iyi olmasına izin verir. Bu, kandaki enfeksiyonlara saldıran nötrofil ve lenfosit düzeylerini artırır.

Stresten Kaçının

Düşük beyaz kan hücresi seviyeleri, her türlü enfeksiyona eğilimli zayıf bir bağışıklık sistemi demektir. Aşırı stres, depresyon ve anksiyete, vücut savunmasının düşmesine neden olabilir.

Vücudu uzun süre stres altında tutmak, adrenalin ve kortizol gibi vücudun tepki vermeye hazırlanmasını sağlayan maddelerin artmasına ve vücudu hastalıklardan korumak için beyaz kan hücrelerinin kapasitesinin azalmasına neden olur.

BEYAZ KAN HÜCRELERİNİ ARTIRMAK İÇİN YENİLMESİ GEREKENLER

Beyaz kan hücresi düzeylerini yüksek tutmak için kullanabileceğiniz birçok yol vardır. Her şeyden önce, yukarıdaki 10 öneriyi uygulamak hücre aktivitesini düzenleyen proteinler olan sitokinlerin tüketilmesi genellikle çok faydalıdır. Ancak bu amaca ulaşmanın en doğal ve etkili yolu yemektir.

İşte kandaki beyaz kan hücrelerinin seviyesini artırmak için diyetinize dahil etmeniz gereken yiyecekler:

Çay siyah: Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi günde 4-5 fincan siyah çay içtiğinizde, bağışıklık sisteminizdeki lökosit seviyesi birkaç gün içinde dörde katlanır.

Yoğurt: Bu süt ürünü yüksek A vitamini içeriği nedeniyle beyaz kan hücrelerini yükseltir.

Mantarlar: Mantar, selenyum ve betaglukanlar içerir ve bunlar antioksidan fonksiyonu sayesinde bağışıklık sistemini aktive eden iki maddedir.

Kırmızı biber: Büyük miktarda C vitamini içeren kırmızı biber, beyaz kan hücresi düzeylerini artırmada en iyi yardımcılardan biridir.

Ispanak: Aynı şey ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler için de geçerlidir. Folik asit ve C vitamini kombinasyonu, kan dolaşımındaki beyaz kan hücrelerinin varlığını iyi bir dereceye kadar korumayı başarır.

Yumurta: Yumurta birçok besin içeren harika bir besindir. İçeriğindeki mineraller beyaz kan hücrelerinin işlevi için gereklidir ve bağışıklık sisteminin yabancı cisimlere karşı öldürücü tepkisini ayarlar.

Folat: Her gün folat oranı yüksek birkaç yiyecek yemeye çalışın. Folat içeriği yüksek gıdalar arasında mercimek, barbunya gibi baklagiller, pancar, bezelye, kuşkonmaz, avokado, brokoli ve portakal suyu bulunur.

B12 vitamini: B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ve bağışıklık için oldukça önemlidir. Et, kümes hayvanları, balık, peynir, yoğurt ve sütte iyi miktarda bulunur.