Beyaz parmak hastalığı: Raynaud sendromu nedir? Raynaud (Reyno) sendromu belirtileri nelerdir?

Raynaud sendromu, damarlarının soğuk sebebiyle daralması ve kan akışını engellemesi sonucunda görülür. Peki Raynaud sendromu nedir ve belirtiler nelerdir?

Üşüdüğünüzde ellerinizin ve ayaklarınızın soğuduğunu fark edersiniz. Vücut, soğuk ortamlarda, genel ısısını korumak için, karmaşık bir mekanizmayla, ellerimize ve ayaklarımıza giden kan akımını azaltır, bu da bu bölgelerin soğumasına neden olur.

Raynaud sendromunda, nedeni tam olarak anlaşılmamış bir mekanizmayla, vücudun soğuğa bu tepkisi çok daha şiddetli olur, bu bölgelere giden kan akımı normalden çok daha fazla azalır.

Duygusal stres durumlarında da farklı bir mekanizmayla aynı etki ortaya çıkar.

Raynaud fenomeni adını bu rahatsızlığı 1862 yılında ilk kez tanımlayan kişi olan Maurice Raynaud’dan alır.

RAYNAUD SENDROMU NEDİR?

Tipik olarak soğuk ya da duygusal stres sonrasında ortaya çıkan, genel olarak el parmaklarında, daha az sıklıkta ise kulakta, burunda veya ayak parmaklarında görülen dolaşım bozukluğudur.

En önemli belirtisi parmaklardaki beyazlaşma olduğu için “beyaz parmak hastalığı” olarak da bilinir.

RAYNAUD (REYNO) SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Raynaud fenomeni gelişimi sonrasında en sık olarak meydana gelen belirti parmak, burun ve kulaklarda meydana gelen renk değişikliğidir.

Bu bölgelere kan taşınmasından sorumlu damarlarda kasılma oluşması ve bu kasılmayı takiben kan akımının kesintiye uğradığı bölgeler beyazlaşır, soluk bir görünüm kazanır ve soğuk olarak hissedilir.

El ve ayaklarda üşüme, ağrı, morarma, karıncalanma,

Soğuk ve stres durumunda belirtilerin artması

Önce parmaklar, kulaklar, burun beyazlaşır ve sonra maviye dönüşür

Kan akışı yeniden başladığında alan kırmızılaşır

Her periyot bazen birkaç dakika sürebilir

Her iki taraftaki aynı parmaklarda sorunlar yaşanabilir

Ağrı nadiren ciddidir ama ataklar kötüyse, etkilenen parmaklarda ağrılı ülser oluşabilir.

RAYNAUD SENDROMUNDAN KORUNMAK İÇİN

Soğuktan ve soğuk ortamlardan mümkün olduğunca uzaklaşılmalı.

Soğuğa çıkmadan önce özellikle eldiven ve kalın çorap giyilmeli, soğuk su ile temas azaltılmalı, soğuktan koruyucu yağ bazlı kremler kullanılmalı.

Elle bulaşık veya çamaşır yıkamak zorunda olanlar mutlaka eldiven kullanmalı.

Kişinin kendini aşırı üzüntü, heyecan ve korku gibi stres artırıcı bir ruh halinden korumayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu sürece çeşitli gevşeme teknikleri, bedensel ve ruhsal egzersizler ile başlanabilir.

B3 vitamini, cildin yüzeyine kan akışını arttırır ve kan damarlarının genişlemesine yardım eder.

Raynaud el ve ayaklara kan ve oksijen akışını azalttığı için, muz ve diğer potasyum dolu yiyecekler tüketmek atakların sayısını azaltabilir.