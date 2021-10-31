Birçok araştırma, yeterli ve dengeli beslenmenin beyin sağlığını geliştirdiğini ve beyin fonksiyonlarını artırdığını gösteriyor. İşte daha sağlıklı bir beyin için 10 besin ve ipuçları.

Çay veya kahve gibi basit seçimlerden işte ve hatta sevdiklerinizle ilişkilerde sorunlara kadar her gün birçok sorunu çözmek zorundayız. Olaylar girdabına girdiyseniz, artık dün ne olduğunu hatırlamıyorsanız ve yarın için planlar yapmakta zorlanıyorsanız bu kesinlikle dalgınlık değildir. Beyniniz yardım istiyor.

Nasıl göründüğümüz ve nasıl hissettiğimiz doğrudan beynin nasıl çalıştığına bağlıdır. Toplam vücut ağırlığının sadece yüzde 2'sini oluşturan bu muhteşem organ, bir kontrol merkezi olarak kalbimizin atmasını ve akciğerlerimizin nefes almasını sağlayarak hareket etmemizi, hissetmemizi ve düşünmemizi sağlar. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çalışması çok fazla enerji gerektirir.

Her gün yediğimiz öğünlerin beşte biri bilişsel yeteneklerimizi desteklemeye gider. Ve eğer beyin açsa, bunu hemen hissedersiniz. Yorgunluk, sinirlilik, hafıza sorunları, konsantre olamama, aç bir beynin vücuda gönderebileceği sinyallerden sadece birkaçıdır.

BEYİN SAĞLIĞINI ARTIRAN 10 BESİN

Yapılan son araştırmalar, bağırsak fonksiyonu ve beyin fonksiyonu arasında güçlü bir bağlantı kurmuştur. Depresyon ve yorgunluk sağlıksız bağırsak florasının belirtileridir. Bu nedenle en önemli organımızın bakımına sindirimle başlanmalıdır. Bu yiyecekler sadece beyni beslemeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genç ve sağlıklı kalmasını sağlar.

İşte beyin fonksiyonlarını artıran 10 süper besin:

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi, bağırsaklarda yararlı bakterilerin büyümesini uyaran prebiyotiklerden biridir. Bu, beyin aktivitesini ve iyi bir ruh halini doğrudan etkilediği anlamına gelir, çünkü genel olarak iyi hissetmenin anahtarı olan dopamin hormonunun yüzde 90'ı bağırsaklarda sentezlenir.

Yaban mersini

Yaban mersini, meyveler arasında flavonoid sayısı rekorunu elinde tutuyor. Bu doğal bitki pigmentleri, meyvelere sadece canlı tonlarını vermekle kalmaz, aynı zamanda güçlü antioksidan etkilerle hafızayı geliştirmeye de yardımcı olur.

Brokoli

Brokoli, beyninizin yüksek stresle başa çıkmasına yardımcı olabilecek önemli mikro besinler içerir. Vücuttaki kanın pıhtılaşmasını ayarlayan, zihinsel yorgunluğu gideren, sinir sistemini destekleyen, konsantrasyonu artıran ve hafızayı geliştiren K vitamini, folik asit, luteinve beta karoten içerir. Ayrıca brokoli, beyni herhangi bir hasardan koruyan bir dizi anti inflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan bileşik içerir.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği antioksidanların yanı sıra çinko, magnezyum, bakır ve demir içerir. Beyin, sinir sinyallerini iletmek için çinko, öğrenme ve hafıza için magnezyum, sinir sinyallerini kontrol etmek için bakır ve beyin sislerini önlemek için demir kullanır.

Ceviz ve yağlı balık

Beynin yüzde 60'ı yağdır ve bu yağın beşte biri temel omega 3 ve omega 6 yağ asitleridir. Vücut tarafından üretilmezler, bu nedenle yiyeceklerle alınmaları gerekir. Diyete kümes hayvanları, yumurta, avokado ekleyerek omega 6 eksikliğini giderebilirsiniz. Yağlı balıklar (somon, uskumru gibi) ve ceviz mükemmel omega 3 kaynaklarıdır.

Çay ve kahve

Hem çay hem de kahve, beyin fonksiyonlarını iyileştiren ve uyanıklığı artıran kafein içerir. Bir fincan yeşil çayda, nörotransmiterlerin aktivitesini artıran ve bir bütün olarak vücudun stres direncini artıran bol miktarda amino asit L-theanine bulabilirsiniz.

Meyveler

Portakal, kivi ve çilek gibi birçok meyve, C vitamini bakımından zengindir. Beyin hücresi hasarını önlemeye yardımcı olur ve genel beyin sağlığını destekler. Son araştırmalar, C vitamininin Alzheimer hastalığını potansiyel olarak önleyebileceğini göstermiştir.

Zerdeçal

Köri soslarında yaygın olarak kullanılan bu koyu sarı baharat, güçlü bir antioksidan ve antienflamatuardır. Zerdeçal, depresyonla etkili bir şekilde savaşır, hafızayı geliştirir ve yeni beyin hücrelerinin büyümesini destekler.

Tam tahıllar

Tam tahıllı ekmek ve makarnanın yanı sıra esmer pirinç, yulaf ezmesi, buğday ve bulgur da E vitamini içerir. Sağlıklı hücreleri korur, beyin fonksiyonlarını korur ve nörodejenerasyonu (beyin hasarı) önler.

Bitter çikolata

İçeriğinde çok miktarda antioksidan bulunan bitter çikolatalar aynı zamanda kalp sağlığı için de iyidir. Günde bir ısırık yeterlidir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta çikolatanın en az yüzde 70 kakao içermesidir. Sonradan eklenen şeker içeren ve kakao içeriği düşük olan çikolatalar zararlı olabilir.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN 4 İPUCU

Çok sayıda araştırma, düzenli egzersiz ve kaliteli beslenmenin beynin bilişsel işlevlerini, yani ezberleme, öğrenme ve genel olarak hayatta kalma yeteneğini geliştirdiğini göstermektedir. Aksine alkol, sigara ve dengesiz beslenme gibi kötü alışkanlıklar zihinsel performansı olumsuz etkiler ve hatta bazı durumlarda beyinde çeşitli hastalıklara neden olur.

Beyin aktivitenizi geliştirmek için bu ipuçlarını izleyin:

Yeterli uyku

Bilginin aktif olarak ezberlenmesi ve genel olarak hafızanın oluşumu için konsantrasyona ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, kısmi uyku eksikliği nedeniyle, beynin bölümlerinde bu süreçleri etkileyen nöral bağlantıların seviyesi önemli ölçüde düşer. Bu nedenle beynimiz belirli eylemleri yapmak için çok çalışmak zorunda kalır. Sonuç olarak tam olarak çalışamayız, işte üretken olamayız, sıradan ev işlerinde bile dikkatimiz dağılır ve unutkan oluruz. Normal beyin işlevini sürdürmek için en az 7-9 saat gece uykusu şarttır.

Aktif bir yaşam tarzı

Fiziksel aktivite ve düzenli yaşam, beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Mutluluk hormonları dopamin ve serotoninin üretimine katkıda bulunurlar. Genel olarak, fiziksel aktivite, düzenli yaşam ve sağlıklı yakın ilişkiler, ruh halini ve beyin aktivitesini iyileştirir.

Hafızanızı geliştirin ve öğrenin

Bir hafta önce kahvaltıda ne yediğinizi hatırlamaya çalışın. hatırlayamadınız mı Bu, kesinlikle yaşla ilgili değil. Bugün, 25-35 yaşlarındaki birçok genç, eski nesilden farklı olarak, okulda öğretilen önemli tarihler veya basit kimyasal formüller hakkında mükemmel bilgiye sahip olamıyor. Ve modern okul çocukları yeni bilgileri hatırlamakta zorlanıyor. Sorunun kökü, yetersiz hafıza eğitiminin yanı sıra beynimizin yerini alan teknolojinin fazlalığında yatmaktadır.

Bu nedenle 50 yaşına kadar tamamen hafızasız kalmamak ve ciddi beyin hastalıklarını önlemek için beyninizi sürekli eğitmeniz gerekir. Bu, hem basit bulmacaları çözmek hem de yabancı dil öğrenmek, kitap okumak, matematik problemlerini çözmek vb. olabilir. Hafızayı ve hayal gücünü geliştirmenin mükemmel bir yolu, mecazi düşünceyi kullanarak şiirleri ezberlemektir.

Yeni bilgileri özümsediğiniz duygusal durum önemli bir rol oynar. Öğrenme sürecinde meydana gelen parlak bir olayın beyne daha büyük bir dürtü verdiği ve ezberleme sürecini önemli ölçüde iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Dinlenin

Artık herkes hiçbir şey yapmamanın faydalarından bahsediyor. Beynin alınan bilgileri verimli bir şekilde işleyebilmesi için dinlenmesi gerekir. Bunun için düşünmeyi tamamen kapatmanız gerekir. Ana zihinsel kasımızı gevşetmek için günde 5-15 dakika yeterlidir.

Seyahat etmek ve yeni şeyler öğrenmek, beyin ve zeka üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bir kişi ufkunu geliştirmezse, yaşlılıkta hafıza sorunları yaşama riski vardır. Bu nedenle yeni yerler ve yeni yetenekler keşfedin, farklı insanlarla tanışın.