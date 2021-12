Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı geliştiren 20 yiyecek

Yiyeceklerin beyin fonksiyonlarını etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Uzun yıllar zihin açıklığını korumak için doğru şekilde beslenmek son derece önemlidir. İşte beyin için iyi 20 yiyecek.

İnsan ömrü beklentisi son 200 yılda önemli ölçüde arttı. Tabii ki, ilaç teknolojileri, yeni ilaçlar ve yeni sağlıklı yaşam tarzı araştırmaları genel iyileşmede rol oynadı. İnsanlar daha iyi yemeye başladı.

Ancak insanlığın bu başarısının dezavantajları oldu. Oldukça hızlı bir şekilde, ürünlerin kalitesi düştü ve aralarında yarardan çok zarar verenler oldukça popüler hale geldi.

Bu kapsamda beyninizin ihtiyaçları için en uygun diyeti nasıl belirleyeceğinizi, yiyeceklerin yardımıyla bilişsel yeteneklerinizi nasıl artıracağınızı araştırdık.

SU, MEYVE VE SEBZE ALIMINI İHMAL ETMEYİN

Beynin neredeyse yüzde 80'i sudur. Bu, tüm vücuttan daha fazladır. Beyin hücrelerinin etkin bir şekilde çalışması için su ve mineral ve tuz dengesine ihtiyacı vardır. Bu mineraller (klorürler, florürler, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi suyu tutmaya yardımcı olan mineraller ve tuzlar) bu şifalı sıvının her yudumunda beynimize girer.

Ayrıca su, hücre solunumu ve şekerin yanması (enerji üretimi) için gerekli olan oksijeni içerdiğinden enerji üretimi için de vazgeçilmezdir. Su seviyesinde sadece yüzde 3-4 oranındaki bir azalmanın beynin su dengesini anında etkileyerek yorgunluk, kafa karışıklığı, enerji seviyesinde azalma, hafıza bozukluğu, baş ağrısı ve ruh hali değişiklikleri gibi bir takım sorunlara neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, günlük içilen su miktarı çok önemlidir. İçilecek miktar fiziksel aktivite miktarına veya iklime bağlı olarak değişir. Ancak 8 bardak, yani neredeyse 2 litre su, ortalama bir insan için en uygun sıvı miktarı olarak görülmektedir.

Herhangi bir nedenle günde 2 litre suyu içmek size zor geliyorsa, sıvının yüzde 20'sini meyve ve sebzelerden alabileceğimizi unutmayın. Sebzeler arasında yüzde 96'sı su olan salatalık ve marul harika seçeneklerdir. Ayrıca kabak, turp, kereviz beyin fonksiyonlarını iyileştirir, bunu domates, patlıcan, brokoli, dolmalık biber ve ıspanak gibi besinler izler.

Tüm meyveler arasında karpuz en büyük miktarda su içerir (yüzde 93), ardından çilek, greyfurt ve kavun gelir.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİREN 20 YİYECEK

Tüm bunlara aşağıda listelenen gıdalarda bulunan vitaminleri, mineralleri ve antioksidanları da ekleyerek net faydalar elde edebilirsiniz.

Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

Beyin kütlesinin yüzde 11'i yağdır ve oldukça dikkat çekici bir bileşendir. Farklı yağ türlerini beyin kendi üretir ve besinlerden almaz. Ancak balık, yumurta veya kuru yemişlerde bulunan omega 3'ler ve omega 6'lar beyinde üretilemez. Çoklu doymamış yağ asitleri beyin hücrelerinin zarlarında bulunur. Bu yağların kan-beyin bariyerinde bulunan özel bir kapıdan toplanması için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tükettiğimiz sürece birçok çoklu doymamış yağ asidi beyin içinde sürekli olarak dolaşmaktadır. Bu yağ asitleri o kadar gereklidir ki, beyne varır varmaz, esas olarak büyük ve karmaşık yağların oluşumu için hemen kullanılırlar. Omega 3 ve omega 6'nın rolleri farklıdır, bu nedenle beyin fonksiyonu için eşit derecede önemlidirler.

En iyi omega 3 kaynakları şunlardır:

- Keten tohumu yağı

- Chia tohumları

- Uskumru, orkinos ve somon

Omega 6 aşağıdakilerden elde edilebilir:

- Ayçiçek yağı

- Üzüm çekirdeği yağı

- Ceviz

- Susam yağı

- Avokado

- Tavuk eti

Proteinler

Protein beyin sağlığı için çok önemlidir. Proteinler, hücrelerimizdeki işlerin bir kısmını yapan karmaşık moleküllerdir, ayrıca beyin ağlarının yapısı, işlevi ve düzenlenmesi için de gereklidirler. Proteinler, uzun veya kısa zincirler halinde birbirine bağlanan daha küçük parçacıklardan, amino asitlerden oluşur. Proteinleri oluşturan amino asitlerin sayısı ve dizisi, proteinlerin özel şeklini ve özelliklerini belirler. Amino asitler, doku sağlığının korunmasından hormon üretimine, çeşitli kimyasal reaksiyonların tetiklenmesine kadar vücuttaki ve beyindeki her süreçte yer alır. Amino asitler bilgi transferinde rol oynarlar, her sabah bizi uyandıran, odaklanma gibi dürtüleri tetikleyen maddelerin bir parçasıdır. Tüm bu bilişsel işlevlerin aksamasını önlemek için her öğünde en az bir porsiyon protein tüketilmesi önerilmektedir.

Protein tüketimi, beyninizin sorunsuz çalışmasına yardımcı olacaktır:

- Kırmızı et

- Süzme peynir

- Nohut, mercimek

- Tam yağlı süt

- Kuru erik

- Doğal yoğurt

Glikoz

Beynin aktivitesi sürekli olarak 'yakıt ikmali' gerektirir. Nöronları, nörotransmiterler oluşturmak ve birbirleriyle iletişim kurmak için kullanılır. Bu işlem çok fazla enerji ve dolayısıyla glikoz gerektirir. Glikozu yiyeceklerden alırız. Glikoz gibi karbonhidratlar, uygun beyin fonksiyonu ve bilişsel performans için gerekli oldukları için kesinlikle düşmanlarımız değildir. İnsan beyni glikoza o kadar bağımlıdır ki, diğer şekerleri glikoza dönüştürmek için bir mekanizma bile geliştirmiştir. Örneğin, çoğu meyve ve balda bulunan şeker olan fruktoz ve süt ve süt ürünlerinden elde edilen laktoz (süt şekeri), vücutta yoksa glikoza dönüştürülebilir. Ancak bu, rahatlıkla pasta yiyebileceğiniz anlamına gelmez. Beynimiz çok kurnaz ve tutumludur. İhtiyaç duyduğu kadar glikoz aldığında, kapıyı kapatır ve bu da glikozun vücudun diğer kısımlarına yerleşmesine neden olur ve bu kilo alımına neden olur.

Beyin için en iyi doğal glikoz kaynakları şunlardır:

- Kuru kayısı

- Kivi

- Üzüm

- Pancar

- Bal