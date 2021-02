Beyin sağlığını geliştiren 8 yaşam tarzı faktörü

Belirli yaşam tarzı değişiklikleriyle beyin sağlığını iyileştirerek, ileri yaşlarda yaşanılabilecek Alzheimer gibi bilişsel hastalıklardan korunabilmek mümkün olabilir.

Kullanmazsanız, kaybedersiniz. Bu sadece eski bir hikaye değil; yaşlandıkça hatırlamamız gereken hepimiz için sağlam bir öğüt. Hem fiziksel hem de bilişsel yetenekleriniz ileri yaşlarda kaybolabilir. Dünya üzerinde birçok kişi bir tür bilişsel bozuklukla yaşıyor.

Alzheimer ile yaşayan 65 yaş ve üstü insan sayısının 2050 yılına kadar neredeyse üç katına çıkması bekleniyor. Ancak, büyüyen bir yeni araştırma grubu, beyin sağlığını geliştirerek potansiyel bilişsel gerilemenin önlenebileceğini söylüyor.

Bu çalışmalarda bulunan stratejileri uygulamak, beyin sağlığınızı nasıl iyileştireceğinizi öğrenmenize ve bunama ile mücadelede yardımcı olabilir. İşte beyin sağlığını iyileştirmek için öneriler.

KALİTELİ UYKU

Uzmanlar, uyku sorunlarının Alzheimer hastalığının erken belirtileriyle ilişkili olduğunu henüz somut bir şekilde açıklayamamış olsalar da, son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma, uyku bozukluklarını kötü beyin sağlığına bağlamaktadır.

Bir çalışma, obstrüktif uyku apnesini, kısa süreli solunumun kısmen veya tamamen durmasına neden olan uyku durumu ile daha yüksek bilişsel bozukluk oranlarıyla ilişkilendirdi. Beynin zayıflamasını önlemenin anahtarı, uyurken horladığınızı veya nefes almayı bıraktığınızı tespit etmektir.

Uyumak için bir model oluşturun. Aynı saatlerde yatın ve uyanın. Yatak odanızı serin ve karanlık tutun. Daha hafif battaniyeler kullanın. Yatmadan önce aşırı yemek yemekten ve bir şeyler içmekten kaçının. Acıktıysanız, küçük atıştırmalıkları deneyin.

YÜRÜYÜŞ

Yürüyüş, kilo kontrolü için harika bir egzersizdir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar, yürüyüşün beyin sağlığınıza da büyük bir destek sağlayabileceğini gösteriyor. Ayağınızın yere çarpması, vücudunuzda beyne giden kan akışını önemli ölçüde artıran ve bunamayı önlemeye yardımcı olan basınç dalgaları üretir. Genel bir sağlık duygusu ile birlikte, bu kan dalgalanmaları bilişsel işlevin korunmasına yardımcı olur.

Kendinizi koşuya zorlamayın. Araştırmacılar, yürürken ayağınızın yere olan etkisi koştuğunuza göre daha hafif olsa da, yürümenin vücutta beyne giden kan akışını önemli ölçüde artıran büyük basınç dalgaları oluşturduğunu keşfettiler. Bisiklet sürerken ayağınızla yer arasında temas olmadığından, bisiklet sürmenin beyindeki faydalı basınç dalgaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Asansör yerine merdivenleri kullanın. Bir binada yalnızca bir veya iki kat yukarı çıkıyorsanız, hızlı bir egzersiz için merdivenlerden çıkın.

KURUYEMİŞ

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin beyin sağlığını geliştirdiği bilinmesine rağmen, araştırmacılar yedikleriniz ile bunamanın önlenmesi arasındaki bağlantıyı henüz tam olarak saptayamadılar. Ancak bazı ilerlemeler kaydedildi. Bir araştırma, zeytinyağında, kabuklu yemişlerde ve avokadoda bulunan besinler olan tekli doymamış yağ asitlerinin sağlıklı bir beyne sahip olmanın anahtarı olabileceğini söylüyor.

Tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengin besinler, aynı zamanda uzun vadeli beyin sağlığını korumakla bağlantılı olan Akdeniz diyetinin temel bileşenleridir. Bu gıdaları yemenin, beyninizdeki bilişin korunmasından sorumlu olan ağın sağlıklı işleyişine katkıda bulunduğuna inanılıyor.

Taze yiyeceklere odaklanın. Market alışveriş sepetinizi sebzeler, meyveler ve deniz ürünleriyle (Akdeniz diyetinin tüm bileşenleri) doldurun.

Katkı maddelerinden, işlenmiş etlerden, ilave şekerlerden ve trans yağlardan kaçının.

C VİTAMİNİ

C vitamini, soğuk algınlığıyla savaşmaktan daha fazlasını yapabilir. C vitamininin araştırmalra göre bilişsel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Portakal suyu, brokoli, brüksel lahanası, dolmalık biber ve kivide bol miktarda bulunan C vitamininin oksidatif stresi azalttığı düşünülmektedir. Oksidatif stresin yükselmesi, serbest radikallerin vücudun onlarla savaşma yeteneğinden daha güçlü olduğu anlamına gelir, bu da beyin sağlığında ve genel sağlıkta bir düşüşe neden olabilir.

Diyetinize daha fazla vitamin eklemek için, akıllıca alışveriş yapın. Parlak renkli, taze meyve ve sebzeleri seçin. Pişirirken dikkat edin. Sebzeleri suda buharda pişirmek, C Vitamini'nin çoğunu korumaya yardımcı olacaktır. C vitamini takviyelerine, taze meyve ve sebze kadar güvenmeyin.

KALP SAĞLIĞI

Kalp hastalığına neden olan risk faktörleri, bilişsel bozukluklara ve Alzheimer hastalığına da büyük katkıda bulunuyor. Aralarındaki bağlantının hem kalbin hem de beynin düzgün çalışması için gereken yeterli kan akışı olduğuna inanılıyor.

Yaşlandıkça, kan damarları yavaşça daralabilir ve vücudunuzdaki kan akışını engelleyebilir. Bu tür kalp hastalığı, kalp krizi ve felçlerin önde gelen nedenlerinden biridir ve ayrıca beyne giren ve çıkan kan damarlarında beyin sağlığını tehdit eden hasara neden olabilir.

Atardamarların daralmasına yönelik risk faktörlerinin çoğu, kalp dostu beslenme, günlük fiziksel aktivite, tütün ürünlerinden uzak durma, tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol etme ile azaltılabilir.

İşte kalp sağlığını korumak için başka fikirler:

Hareketli kalın: Kalbiniz, vücudunuz ve ruh haliniz, düzenli fiziksel hareketlerden faydalanacaktır. Çok uzun süre oturmaktan kaçının. Ayağa kalkmak, esnemek ve dolaşmak için düzenli molalar verin.

Stresinizi yönetin: Hayatınızdaki stresi tamamen ortadan kaldıramayabilirsiniz, ancak onu daha iyi yönetmenin yollarını bulabilirsiniz. Güçlü, sessiz tip olmayın; endişeleriniz hakkında başkalarıyla konuşun.

KAN ŞEKERİ

Birçok çalışmada yüksek kan şekerinin beynin alt işleviyle bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Bu, Tip 2 diyabetle yaşayanlarda Alzheimer riskinin artmasının bir açıklaması olabilir. Çalışmalar, iki ila üç aylık kan şekeri ortalamasında yalnızca yüzde 1'lik bir artışın, birçok bilişsel işlev ve hafıza testinde daha düşük bir beyin sağlığı puanıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Yemeklerde porsiyon boyutlarını kontrol edin. Yemeklerinizi daha küçük tabaklarda servis etmeyi deneyin. Daha büyük tabaklar kullanırsanız, onları doldurmak ister ve daha fazla yemek yemiş olursunuz.

Şu fikirleri deneyin:

Yeterli su için: Vücudunuzun dehidrasyon olasılığını azaltmak için su en iyi seçiminiz olacaktır. Su içmek ayrıca vücudunuzdaki toksinleri atar ve böbreğinizdeki kan şekerini giderir.

Daha hafif yiyin: Akşam yemeğinde, kahvaltı ve öğle yemeğinden daha küçük öğünler tüketin. İnsan vücudu günün ilerleyen saatlerinde insüline daha dirençli hale gelir ve daha büyük öğünlerin sindirimi daha uzun sürer.

Belirtilere dikkat edin: Kan şekeriniz azaldığında vücudunuz sizi uyaracaktır. Artan baş ağrılarına, yorgunluğa ve bulanık görmeye dikkat edin. Bu semptomları ciddiye alın ve hemen doktorunuza görünün.

YAŞAMSAL BELİRTİLERİ İZLEYİN

Kan şekeri izlenecek tek şey değildir. Tansiyonunuza ve kolesterol seviyenize dikkat edin. Bunların her ikisi de düzenli egzersiz, stres kontrolü ve uygun bir diyetle kontrol edilebilir. Tansiyon, nabız, sıcaklık, solunum, boy ve ağırlığı sürekli izleyin. Hayati değerlerinizi düzenli olarak test ettirin. Basit bir kan çalışması örneği, olası sorunları açığa çıkarabilir.

KAFEİNİ SINIRLAYIN

Yapılan bir araştırmaya göre sabah kupanızı kahve yerine çay ile doldurmak bilişsel bozukluk riskini azaltabilir. Araştırmalar, günde bir fincan çayın bilişsel gerileme riskini yüzde 50 düşürdüğünü gösteriyor. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artıran genetik bir biyobelirteç olan APOE e4 geninin taşıyıcıları, bilişsel bozukluk riskinde yüzde 86'ya varan bir azalma yaşayabilir.

Kafein hem içeceklerde hem de yiyeceklerde bulunur. Çok fazla çikolata, dondurma veya puding yemek kafein alımınızı büyük lçüde artırabilir. Çünkü bütün bu yiyecekler ek kafein içerir. İleri yaştaki yetişkinler için kuru erik, elma ve armut suyu harikadır. Bunlar vitamin ve besin açısından zengindir, ayrıca kabızlığı azaltmaya yardımcı olur. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler kafein içerebilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir.