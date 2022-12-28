Beyin yiyen amip belirtileri neler? Güney Kore'de ilk ölüm gerçekleşmişti! Beyin yiyen amip tedavisi var mı?

Koronavirüs salgını sonrası dünyada konuşulan yeni hastalık olan beyin yiyen amip, pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki beyin yiyen amip belirtileri neler? İşte hastalığın detayları...

Uzunca bir süre dünyada etkisini sürdüren koronavirüsün ardından beyin yiyen amipin ne olduğu ve belirtileri merak edilmeye başlandı. Naegleria fowleri yani halk arasındaki adıyla beyin yiyen amip, Güney Kore'de ilk kez can kaybına neden oldu. Peki beyin yiyen amip nedir, belirtileri neler?

Beyin yiyen amip belirtileri neler?

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, "Kısa bir zaman önce yurt dışından dönen serebral menenjitle bir hastada Negleria fowler enfeksiyonu olduğu ilk kez doğrulandı" ifadelerine yer verildi.Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak isimlendirilen menenjitlere sebep olan Naegleria fowleri, yüksek ateş, bulantı, burun iltihabı, baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilere sebep olabiliyor. Kişiler halüsinasyon dediğimiz hayal görmeler başlar. Bireyin etrafa olan ilgisi kaybolur ve denge kaybı da görülebilir.

Menenjite neden olan bir amip olan bu hastalık "Beyin yiyen amip" olarak da biliniyor

Beyin yiyen amip nasıl bulaşıyor?

Çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşan bu hastalık; insandan insana bulaşmıyor.

Beyin yiyen amipin tedavisi var mı?

Bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. %97 ölümcül seyretmektedir. Miltefosin isimli yeni bir ilacın denenmesiyle kurtulan iki kişi mevcut olduğu bilinmektedir.