Bilecik’te içme suyunda virüs alarmı

Bulantı kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayılarında yaşanan artış üzerine yapılan incelemede, içme suyunda norovirüs tespit edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bulantı kusma ve ishal şikayetleriyle gelenlerin sayılarında artış görülmesi üzerine Bilecik Valiliği’nin talimatıyla Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

İÇME SUYUNDA NOROVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Kentte 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan su analizleri yapılırken, hastaneye gelenlerin kusma ve ishal şikayetlerine içme suyunda tespit edilen norovirüsün neden olduğu anlaşıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "552 vatandaşımız ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde ve laboratuvar incelemelerinde ilimizin su kaynağı olan Karasu kaynağı dışında, Ulutepe Su deposuna Beylikpınar kaynağından da geçiş olduğu saptanmış olup, su geçişi Bilecik Belediyesi ile görüşülüp kapatılmıştır. Ayrıca Beylikpınarı kaynağından su numunesi alınıp, Sağlık Bakanlığı Laboratuvarına 500 lt su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak norovirus saptanmıştır. Her gün 50 noktadan klor seviye ölçümlerimiz devam etmekte olup tüm noktalarda etkin klor düzeyi mevcuttur” denildi.

NOROVİRUS NEDİR?

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü içme suyunda tespit edilen norovirusün, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüs türü olduğunu açıkladı. Virüsün en sık kişiden kişiye temas ve sudan bulaştığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Virusün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir. Bu nedenle kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmeli, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir."