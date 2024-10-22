Bilim insanları, yumurta kabuğu olmadan civciv büyüttü

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Bilim insanları, her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Bu defa yumurta kabuğu olmadan civciv büyütüldü.

Bilim insanları, laboratuvar ortamında şeffaf yumurta kabuğu üretmeyi defalarca denedi, ancak başarılı olamadı.

Fakat denemekten vazgeçmediler.

Uzun süren araştırmalar, Japonya'da sonuç verdi.

ÜÇ GÜNLÜK EMBRİYOLAR KABUKTAN ÇIKTI

Embriyoları şeffaf yapay bir kültür kabında kuluçkaya yatırmayı deneyen araştırmacılar, üç günlük kuluçkadan sonra embriyoları kabuklarından çıkardı. Ancak bu embriyolar normal bir şekilde gelişmedi, çünkü yumurta sarısının zarı, üçüncü gün itibariyle kuruyarak gelişimi olumsuz etkiledi.

JAPON ARAŞTIRMACILAR DEVREYE GİRDİ

Japon araştırmacılar, bu sorunu çözmek adına tavuk yumurtalarını şeffaf filmden yapılmış yapay bir kültür kabına yerleştirdi. Böylece yumurtlama sürecinden civcivin yumurtadan çıkışına kadar olan gelişim aşamalarını izlemeyi başardılar. Üstelik yumurta sarısının kurumasını önlemek için, 7 derece açılı bir döner çalkalayıcı kullanarak zarı korudular.

Yeni yöntem sayesinde kültüre alınan embriyolar kademeli olarak gelişti ve kuluçka başlangıcından itibaren 21. günde sağlıklı civcivler dünyaya geldi. Araştırmacılar, bu süreçte makroskopik embriyo gelişim aşamalarını gerçek zamanlı olarak gözlemlemeyi başardıklarını belirtiyorlar.

BAZI ARAŞTIRMALARA IŞIK TUTABİLİR

Bu buluş, biyolojik değişikliklerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanıyan bir yöntem olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, bu tekniğin toksik kimyasal analizler ve kök hücre araştırmaları gibi alanlar için yeni bir araç sağlayabileceğini ifade ediyor. Özellikle toksikoloji, kök hücre araştırmaları, biyo-görüntüleme ve rejeneratif tıp gibi disiplinlerde güçlü bir araç olma potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.