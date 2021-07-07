Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Delta varyantları gündemde...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Delta varyantları gündemde...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? İşte 7 Temmuz Bilim Kurulu gündemi..

Kademeli normalleşmenin 3. etabı devam ederken koronavirüs varyantı Delta ve Delta Plus Türkiye'de görüldü.

Endişe yaratan varyantların akabinde açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının saati ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Temmuz Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

DELTA VE DELTA PLUS

Toplantıda normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedariki, aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek.

50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı ele alınacak.

AŞILAMADA SON DURUM

50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı ele alınacak.