Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Vakaların ardından yasaklar gelecek mi?

Vaka sayılarındaki artışı değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Peki yasaklar geri gelecek mi? Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte ayrıntılar...

Vatandaşların yakından takip ettiği Bilim Kurulu toplantılarının gün ve saati merak edilmeye devam ediyor.

Türkiye'de aşı uygulamalarındaki rekor sayılar vakalara olumlu yönde yansırken, bayram ve yaz tatilleri nedeniyle son günlerde salgında yeniden yükseliş yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanarak ülke genelinde izlenecek yol haritasını çizecek.

Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde neler var, yasaklar geri gelecek mi? İşte detaylar..

4 AĞUSTOS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 16.30'da toplanacak.

Bakan Koca'nın toplantı sonrası 18.00 civarında YouTube üzerinden canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Son haftada vaka sayılarının 20 bini aşması nedeniyle toplantıda alınacak kararlar merak konusu olurken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de araştırılıyor.

Bakan Koca kısıtlamaların yeniden gelmesine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

''İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz..

Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak, herkes yapıyor, herkes istiyor diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiç birimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım.''





AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aşı olmayanlara kısıtlama getirmenin kabine gündeminde olduğunu vurgulamıştı.

Kesin kararın Bilim Kurulu tavsiyeleri ardından Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.