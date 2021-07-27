Bilim Kurulu toplantısında masaya gelecek konular

Bilim Kurulu toplantısında aşı yaşının 12'ye düşürülmesi beklenirken aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama kararının alınmayacağı öğrenildi.

Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Mücadele kararlarının alındığı Bilim Kurulu, yeniden toplanma kararı aldı.

Yarın yapılacak toplantıda önemli konular masaya gelecek.

Bunlardan biri, aşılama yaşı.

Aşılamanın istenilen seviyeye ulaşmaması ve vaka sayısında yaşanan yükselmenin ardından, 18 olan aşı yaşının 12'ye düşürülmesi gündeme geldi.

AŞI YAŞI 12'YE DÜŞÜYOR

Bu konunun gündeme alınmasının nedenlerinden biri de yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacak olması.

Avrupa'nın birçok ülkesi ve Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi bekleniyor.

AŞI YAPTIRMAYANLARA KISITLAMA GELSİN Mİ

Gündeme gelecek diğer bir konu ise 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar.

Önceki Bilim Kurulu toplantısında masaya gelen ancak sıcak bakılmayan kısıtlama kararının bu toplantıda da alınmaması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasını daha doğru buluyor.

Bilindiği üzere; 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı sosyal hayatta bazı kısıtlamaların getirilmesi konusunda istekler zaman zaman kamuoyunu yansıyordu.

Bilim Kurulu, aşılanmayı teşvik edecek politikaların üzerinde durulmasının daha önemli olduğunu savunuyor.