Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı

Normalleşme ve aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, önlemlerin gevşetilmesine ilişkin, "3. dalga çok uzak olmaz" dedi.

Küresel koronavirüs salgını ile mücadele, birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’de aşılanan kişi sayısı ise 3,5 milyonu geçti. Aşılama ile birlikte normalleşmeye yönelik sorular da sorulmaya başlandı.

Önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması gerektiğinin altını çizerek önlemlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesine ilişkin 3. dalga uyarısında bulundu.

'ÇİFT MASKE' UYARISI

Açılmaların olabilmesi için belli koşulların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, açılma kararlarını Bilim Kurulu'nun vermediğini belirterek, "Şu anda toplumsal hareketliliğin artmaması gerekiyor." dedi.

Kapalı ortamda maskenin her koşulda takılması gerektiğini belirten Yavuz, çift maske kullanımına ilişkin, "Maskeyi doğru kullanırsak korunuruz. Her olayda hemen çift kullanın, N-95 kullanın bunlar kanıtı olan şeyler değil." dedi.

"BİRAZ DAHA SABIRLI OLMALIYIZ"

Durum iyi giderse açılma yönünde, durum kötü gider değerler artış gösterirse de kapanma yönünde adımlar atılacağını kaydeden Yavuz, bu şekilde devam edilirse durumun iyi gideceğini ve açılabileceğimizi söyledi.

Önlemlerin gevşetilmesi için şu an uygun zamanın olmadığını ifade eden Yavuz, "Martta herkesin beklediği bir 3. dalga var biliyorsunuz. Öyle bir şey de çok uzak olmaz, şu aşamada çok kritik, biraz daha sabırlı olmalıyız." dedi.

Salgın için 1-2 yılın çok uzun bir süre olmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yavuz, herkesin hiç vakit kaybetmeden aşı olmasını tavsiye etti.