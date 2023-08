Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte sigara kriziyle başa çıkmanın 4 yolu Sigarayı bırakmaya karar verdiğinizde, o sigarayı bırakırsınız ama tekrar uzanmaktan kendinizi nasıl alıkoyarsınız? İşte sigara isteğine direnmek için uzman onaylı bazı ipuçları.

ensonhaber.com

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) son raporuna göre, sigara kullanımı dünya genelinde en önlenebilir ölüm nedeni olarak kabul ediliyor.

Her altı saniyede en az bir kişinin sigara nedeniyle yaşamını yitirdiği bu tehlikeli durum, pek çok sağlık sorununa neden oluyor.

Felç, kanser, akciğer hastalıkları, kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi ciddi sağlık problemleri, sigara kullanımının yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

Kişi tütünü bıraktığında konsantre olmakta zorluk yaşayabilir, sinirli veya endişeli hissedebilir ve uyku sorunları yaşayabilir.

Sigarayı bırakmak için doğru zaman yoktur. Sigaranın neden olduğu sağlık tehlikelerinden korunmak için bunu hemen yapmalısınız.

İşte sigara isteğine direnmenin ve sigarayı sonsuza kadar bırakmanın 4 önemli yolu!

1- Ortamınızı değiştirin

Küçük değişiklikler yapmak uzun bir yol kat edebilir. Sigara, kül tablası, çakmak, kibrit kutusu vb. gibi tütünle ilgili tüm ürünleri ortadan kaldırın. Arkadaşlarınızın ve ailenizin, yolculuğunuzda size destek olabilmeleri için sigarayı bıraktığınızı bilmelerini sağlayın.

2- Dikkatinizi dağıtacak şeyleri bulun

Nikotin isteği yalnızca birkaç dakika sürer. Canınız sıkıldığında işinize yarayacak dikkat dağıtıcı şeyler bulun. En sevdiğiniz müziği dinleyin, evcil hayvanınızla oynayın, bir arkadaşınızı arayın veya yürüyüşe çıkın.

3- Güvenli alternatifler bulun

Stres toplarının kullanımının da faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Ya da karalama yapın. Bunlar sinirsel enerji konusunda size yardımcı olabilir. Canınız tütün çektiğinde sigara yakmak yerine bunları kullanın.

4- Neden bıraktığınızı hatırlayın

Canınız sigara içmek istediğinde, alışkanlığınızı neden değiştirdiğinizi düşünün. Hatta belki not defterinize not edin ve ara sıra listeyi okumaya devam edin. Sigara içmek vücudunuzun her bölümünü etkiler, ancak sigarayı bırakmak erken ölüm riskini azaltabilir ve yaşam beklentisini on yıl uzatabilir.