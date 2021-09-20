Bilinenin aksine: Cilt bakımında değerli 5 asit

Cilt bakımında düşünüldüğünde asit kelimesi ürkütücü olsa da, faydalı olanları da es geçmemek gerekiyor. İşte cilt dokusunu yenilemeye yardımcı asit çeşitleri ve etkileri...

Cilt bakım rutininize asit eklemek kulağa pek hoş gelmese de faydaları sizi şaşırtacak olabilir...

Doğru ve bilinçli kullanıldığında cildinizi onaracak, hücrelerinizi yenilecek ve adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek 5 çeşit faydalı asit bulunuyor.

Cilt bakımında kullanılan asitler temel olarak alfa ve beta hidroksi asitler (AHA ve BHA) olarak ikiye ayrılıyor.

Rutin içinde düzenli kullanıldığında aknelerden kırışıklıklara kadar cilt üzerindeki etkisini görebileceğiniz asitleri birlikte inceleyelim...

CİLT BAKIMINDA KULLANILAN ASİT TÜRLERİ

Cilt bakımı terminolojisine baktığımızda AHA ve BHA gibi kafamızı karıştırabilen pek çok kısaltmalar dikkatimizi çekiyor. AHA ve BHA cilt için oldukça önemli asitler olarak biliniyor. AHA’nın açılımı Alfa Hidroksi Asitler, BHA açılımı ise Beta Hidroksi Asitler’dir.

Cilt üzerindeki ortak faydaları ise şöyle sıralanabilir:

Cilt üzerindeki ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olurken cildin çok daha parlak görünmesine yardımcı olurlar.

Gözenek görünümünün azalmasına, temizlenmesine yardımcı olurlar.

Güneşe maruz kalan ciltteki ton eşitsizliklerinin giderilmesine ve eşit, canlı ve parlak bir cilt ortaya çıkarırlar.

Erken yaşlanma belirtileri, kırışıklık ve çizgilerin giderilmesine, ciltte daha iyi bir görünüm oluşmasına yardımcı olurlar.

CİLT DOSTU 5 ASİT

1- GLİKOLİK ASİT

Glikolik asit kısaca meyve asidi olarak bilinir. Bitki şekerlerinden türetilen glikolik asit doğal asitler sınıfına girer ve bir AHA (Alfa Hidroksi Asit) formudur.

Rengi ve kokusu olmayan kristal bir maddedir. Molekül yapısının son derece küçük olması sebebiyle cilde iyi nüfuz eder ve cilt için yararlı asitler arasında öne çıkar. Bu özellikleri sayesinde pek çok cilt bakım ürününde bulunur.

Glikolik asit peelingi yaptıranların amacı ise ölü hücrelerin giderilmesi, cilt lekelerinin yok edilmesi, gözenek görünümünün azaltılması ve kırışıklıkların giderilmesini sağlamaktır.

2- LAKTİK ASİT

Yine bir AHA olan laktik asit, süt ürünlerinden elde ediliyor. Bu bileşenin cildi ölü hücrelerden arındıran etkisi, Kleopatra'nın meşhur süt banyolarına da ilham vermiş.

3- MALİK ASİT

Malik asit, alfa hidroksi asitler (AHA'lar) adı verilen bir meyve asitleri ailesinin bir parçasıdır.

Cilt bakım ürünlerindeki malik asit, cildi aydınlatma ve dokusunu yumuşatma özelliği ile kutlanır. Bu yüzden yaşlanma karşıtı kremlerde yaygın bir bileşendir.

Cildinizin nemli kalmasına yardımcı olmak için nem tutmaya yardımcı olur.

4- SALİSİLİK ASİT

Beta hidroksi asit grubunda yer alan salisilik asit cilt bakımı ve güzelliğiyle dikkat çeker. Yağda çözünebilme özelliği bilinen beta hidroksi gözeneklerin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur.

Ciltteki tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olan salisilik asit cilt problemlerinin çözülmesinde etkilidir.

Salisilik asit fazla sebumla savaşır. Gözeneklerdeki fazla yağı temizleyen salisilik asit, en çok görülen cilt problemleri arasında yer alan sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer.

Uzmanlar, söğüt kabuğundan elde edilen veya sentetik olarak üretilen salisilik asidin iltihap sökücü ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Salisilik asit, yüz yıkamalarda, tonerlerde, leke bırakma işlemlerinde, nemlendiricilerde ve yüz maskelerinde bulunmaktadır.

5- HYALURONİK ASİT

Son zamanlarda, serumlardan nemlendiricilere, gece kremlerinden kağıt maskelere kadar çok çeşitli ürünlerin içerisinde hyalüronik asidi görüyoruz.

Bilimsel olarak hiyalüronik asit (HA), çoğunlukla eklem, bağ dokusu ve gözlerde bulunan vücutta bulunan doğal bir maddedir. Her molekül, ağırlığının 1.000 katını suda tutma kabiliyetine sahiptir ve bu da onu süper nemlendirici bir içerik haline getirir.

Bu molekül cilt bakımında kullanıldığında, cildin dış katmanını canlandırmak için bir sünger işlevi görür. Ve hepimiz biliyoruz ki, cilt nemlendiğinde daha aydınlık ve gençleşmiş görünür. Bu nedenle, bu bileşenin esas olarak yaşlanma karşıtı cilt bakım alanında kullanılması hiç şaşırtıcı değil.

Cildimizin nem dengesini kurmakta önemli bir rol oynayan hyalüronik asitin cildimize faydaları arasında, hücre üretimini hızlandırması, bağ dokusunun kayganlığını artırması, cildimizin nem ve elastikiyetini koruması, yaşlanma etkilerini geciktirmesi, kırışıklık görünümünü azaltması, sarkmaları önlemesi ve güneş vb. çevresel olumsuzluklara karşı cildimizi koruması gibi maddeleri sayabiliriz.