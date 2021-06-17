Bilmeniz gereken 7 anksiyete bozukluğu belirtisi

Uykusuzluktan mide bulantısına kadar birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen anksiyete bozukluğu, bazı durumlarda günlük hayatı etkileyebilecek boyutlara ulaşabiliyor.

Kaygı, kişinin kaçamadığı zihinsel bir durumdur. Zor bir durumda sıkışıp kaldığımızda veya herhangi bir büyük yaşam değişikliğinden önce hepimiz, zaman zaman bununla yüzleşmek zorunda kalırız.

Kaygı aslında stresli olaylara verilen normal bir tepki ve beynin yaklaşan tehlike hakkında uyarma şeklidir. Yönetebileceğiniz miktarda kaygı günlük hayatınıza müdahale etmez. Günlük bir olay haline geldiğinde ise sizi rahatsız etmeye başlar ve daha fazla komplikasyonu önlemek için doğru ve en kısa sürede ele alınması gereken bir bozukluk olarak sınıflandırılır.

Kaygı veya anksiyete bozukluğunu tedavi etmenin ilk adımı semptomları tanımaktır. İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler.

HEYECANLI HİSSETMEK

Endişeli veya kaygılı hissettiğinizde, tüm iç sisteminiz farklılıklar gösterir. Beyniniz, vücudunuza bir şeylerin doğru olmadığını hissettirir ve savaş ya da kaç tepkinizi başlatabilir. Çarpıntı, terli avuç içi, titreyen eller ve ağız kuruluğu sizin için günlük bir şey olabilir. En kötü yanı, bunun arkasındaki nedenleri çözemeyecek olmanızdır.

HUZURSUZLUK

Huzursuzluk, çocuklar ve gençler arasında yaygın bir kaygı belirtisidir. Sınırda hissetme durumu olarak tanımlanır veya kontrol edilemeyen bir hareket etme dürtüsü olabilir. 6 ay boyunca haftada 3-4 kez huzursuz hissetmek anksiyete bozukluğunu gösterir.

YORGUNLUK

Anksiyetenin neden olduğu endişe ve kaygı duygusu sadece zihinsel sağlığınızı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda fiziksel sağlığınızı da etkiler. 7-8 saat uyuduktan sonra bile çoğu zaman yorgun hissetmek anlamına gelen kronik yorgunluk, anksiyete bozukluğuna işaret edebilir. Bu durumda, kaslarınız bile gergin hissedebilir ve eklemleriniz ağrıyabilir.

KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ

Konsantrasyon eksikliği, kronik anksiyete vakalarının yaklaşık yüzde 90'ında rapor edilmektedir. Yapılan işe odaklanmayı zor bulmaya ve düşük performansa neden olabilir. İşinizin akışını kolayca bozabilir. Bununla birlikte, konsantrasyon eksikliği, dikkat eksikliği bozukluğu veya depresyon gibi diğer durumların da bir belirtisi olabilir.

UYKUSUZLUK

Uykusuzluk, kronik kaygıdan muzdarip olduğunuzda sizi rahatsız edebilecek başka bir durumdur. Kendinizi huzursuz ve yorgun hissedebilirsiniz, ancak o durumda bile uyuyamaz ve bir süre dinlenemezsiniz. Sürekli kalp çarpıntısı ve endişe hissi sizi uyanık tutar.

PANİK ATAKLAR

Panik atak, zaman zaman tekrar edebilen ciddi bir anksiyete bozukluğu şeklidir. Kalp krizi belirtilerini taklit eder ve zaman zaman ayırt edilmesi zorlaşır. Hızlı kalp atışı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüste sıkışma, mide bulantısı ve kontrolü kaybetme korkusunun eşlik ettiği korku, panik atağın bazı yaygın belirtileridir.

MİDE BULANTISI VE SİNDİRİM SORUNLARI

Kötü zihinsel sağlık, fiziksel sağlığımızı da bozabilir. Bu nedenle, kronik anksiyeteden muzdarip bir kişi mide bulantısı hissedebilir ve mide ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sorunları yaşayabilir. Bu problemler diyetinizle ilgili değildir, sadece kronik kaygı belirtisi olabilir.

ANKSİYETEYİ YÖNETMEK İÇİN İPUÇLARI

Anksiyete bir duygudur ve özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde bütün dünyada hakim olan belirsizlik ve tehdit bu duygunun oldukça fazla artmasına neden oldu.

Kaygı, kişiyi olumsuz sonuç doğurabilecek senaryolara hazırlar. Uyarlanabilir ve iyidir. Sorun, patolojik hale geldiğinde ortaya çıkar ve kendini çok yoğun bir derecede ve büyük bir sıklıkla gösterir. Uyum sağlamaya yardımcı olmaktan çok, kişiyi engeller ve arzu edilenden daha kötü bir sonuca yol açar, potansiyel olarak fiziksel ve zihinsel sağlığı tehlikeye atar. Bu noktaya gelmemek endişe verici hale geldiğinde kaygıyı kontrol etmeye çalışmak çok önemlidir.

1. Anksiyetenin ne olduğunu ve semptomlarının neler olduğunu öğrenin

Yaşadıkları semptomların kaygıdan kaynaklandığını bilmeyen insanlar var. İyileşmenin ilk adımı, semptomları fark etmektir. Taşikardi, terleme, artan sıcaklık, uyku zorluğu, sindirim rahatsızlığı vb. bunlardan bazılarıdır. Daha sonra, neden olan faktörleri keşfetmek ve duygu ve kaygının ne olduğunu bulmak gerekli olacaktır.

2. Sorunu yeniden yorumlayın

Kaygının kişiye yaptığı şey, çok olumsuz sonuçları düşündürmesidir. Tehdidi daha az ciddi bir şekilde yorumlamayı, gerçekçi olmayı ve büyütmemeyi deneyin.

Pratik bir şekilde:

- En kötü ihtimalin bu kadar büyük olup olmadığını düşünün.

- Kendinize şunu sorun: "En kötüsü olsaydı, gerçekten bu kadar ciddi olur muydu?"

- Sorunlara ancak bir şeyler yapılabileceği zaman dikkat edin. Yapacak bir şey olmadığında normal hayata devam edin ve başka şeylerle ilgilenin.

3. Dikkati problemden uzaklaştırın

Anksiyete durumunda dikkat, sürekli olarak soruna odaklanır, bizi endişelendiren şeyleri düşünmeyi bırakamayız. Kişi rahatlamayı öğrenmeli, sürekli soruna odaklanmamalı. Tetikte olmak, hiçbir şey yapılamazken bile dinlenmeyi önler.

Bunu başarmak için yapmanız gerekenler:

- Kendinizi başka bir şey düşünmeye zorlayın.

- Dikkatinizi dağıtmak için kendinizi farklı bir şey yapmaya zorlayın.

4. Sorunları bir tehdit olarak değil, bir meydan okuma olarak yorumlayın

Zorlukları bir tehdit olarak değil, bir meydan okuma olarak algılamaya çalışın. Bu, anksiyeteyi bir kenara bırakarak durumla yüzleşmeyi sağlar.

5. Gevşeme teknikleri uygulayın

Gevşeme teknikleri de rahatlamaya yardımcı olur. Gevşeme teknikleri ile birlikte fizyolojik aktivasyon azalır, kaslar serbest bırakılır. gevşeme teknikleri sırasında sorunlar çözülmeye başlar. Kişi hatalarını fark eder ve düzeltir. Böylece sorunlar hafiflemeye başlar

Bir kişi panik atak geçirdiğinde, kaygı kontrolden çıkar, kontrolünü kaybeder ve bu kontrol eksikliğinden korkar. Kalp hızı artar, nefes almak zorlaşır, sıcaklık artar ve titreme olur. Otonomik sinir sistemi tetiklenir ve tehlike olmadığı, aşırı bir durum olmadığı ve olanın ciddi olmadığı hissini ileterek onu güvence altına almanız gerekir. İlgi odağını değiştirmeniz ve rahatlamanız gerekir.

Bunu başarmanın en iyi yolu şudur:

- Başka bir şey yapın ve düşünün.

- Konuşmanın konusunu değiştirin.

- Bir şey üzerinde çalışmaya başlayın.

- Yaşadığınız semptomları görmezden gelmenize izin veren herhangi bir aktivite yapın.

- Hiperventilasyon (gerekenden daha hızlı ve/veya daha derin nefes alma durumu) yerine daha yavaş nefes alın.