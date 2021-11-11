Biontech 3. doz aşı zorunlu mu? Randevular açıldı!

Bilim Kurulu toplantısı akabinde açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, 3. doz aşılara dair gelişmeyi duyurdu. Peki 3.doz aşı zorunlu mu, isteğe mi bağlı? İşte açıklamalar...

Koronavirüs aşılarından 6 ay sonra antikor ve bağışıklık seviyesinde azalma görünmesiyle birlikte risk gruplarının yeniden aşılanması gündeme gelmişti.

Delta varyantı gibi daha tehlikeli ve bulaşıcı virüsler karşısında ABD ve İsrail gibi ülkelerde, yaşlı veya risk grubunda olanlara üçüncü doz güçlendirici aşı vurulmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye’de de adım atıldı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı için 3. doz randevularının 11 Kasım Perşembe itibariyle açıldığını duyurdu.

Vatandaşlar ise hatırlatma dozu olarak yapılan 3.doz aşısı zorunlu mu isteğe mi bağlı merak ediyor. Peki Biontech 3. doz aşı zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

3.DOZ AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

3. doz aşı bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

BİONTECH 3. DOZ ZORUNLU MU?

Türkiye'de aşı uygulamaları, gönüllülük esasına göre uygulanıyor. Diğer aşılarda da olduğu gibi üçüncü doz zorunlu değil. Ancak risk grubunda kabul edilenler ve üçüncü doz aşısı tanımlananların aşılarını olmaları tavsiye ediliyor.

KİMLER 3. DOZ AŞI OLABİLİR?

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. doz koronavirüs aşısı için geçerli 4 sebep - TIKLA