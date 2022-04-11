BioNTech ve Matinas BioPharma, mRNA aşıları için iş birliği yapacak

BioNTech ve Matinas BioPharma, mRNA aşıları için iş birliği yapacak

İki şirket, mRNA tabanlı aşılar konusunda yeni formülasyonlar ortaya koymak için harekete geçti.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla adından söz ettirdi.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu şirket, ABD merkezli Matinas BioPharma ile iş birliğine gidiyor.

Kurulacak ortaklık kapsamında, mRNA tabanlı aşılar için yeni formülasyonlar geliştirilecek.

BioNTech ve Matinas BioPharma'nın iş birliği

BioNTech ve Matinas BioPharma'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin ağızdan alınan aşılar için potansiyel bir formülasyon da dahil olmak üzere mRNA aşıları için yeni formülasyonlar geliştirmek üzere BioNTech'in mRNA aşı geliştirme uzmanlığını ve Matinas'ın Lipid Nanocrystal (LNC) İlaç Dağıtım Platformu teknolojisini birleştireceği belirtildi.

"On milyonlarca hastaya fayda sağlayabilir"

Açıklamaya göre, BioNTech, Matinas BioPharma'ye ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete araştırma fonu sağlayacak.

AA'nın haberine göre; iki şirket arasındaki iş birliğinin, kanda oldukça toksik olacak ilaçların tedavi için gitmeleri gereken hücrelere iletilmesine imkan tanıyacağı belirtilerek, potansiyel olarak dünya çapında on milyonlarca hastaya fayda sağlayabileceği ifade edildi.