Bir paket sigara ömürden 7 saat çalıyor

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Sigaranın sağlığa olan zararları uzun zamandır bilinmekle birlikte, yapılan yeni bir araştırma bu zararın boyutlarını daha da gözler önüne serdi.

İçerisinde binlerce zararı bulunan sigara, İngiltere'de bulunan Londra Üniversitesi'nin araştırma konusu oldu.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından tek bir sigara bir insanın ömründen ortalama 20 dakika çaldığı ortaya kondu.

1 PAKET SİGARA ÖMÜRDEN 7 SAAT ÇALIYOR

Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda, bir paket sigara kullanıcının hayatından 7 saat götürüyor.

Araştırmacılar, sigara içenlerin bu alışkanlığı bırakarak yaşam sürelerini önemli ölçüde uzatabileceklerini vurguladı.

SİGARANIN HAYATINIZI ÇALMASINI ENGELLEYEBİLİRSİNİZ

Analize göre, günde 10 adet sigara içen bir kişi, 1 Ocak'ta sigarayı bırakırsa, 8 Ocak’a kadar sigaranın hayatından çalacağı bir günlük yaşam kaybını engelleyebilir.

5 Şubat’a kadar içmezse ömürlerine bir hafta ekleyebilir ve 5 Ağustos’a kadar bırakırsa bu süre bir aya çıkabilir.

Araştırmaya göre, yıl sonuna kadar sigarayı bırakırlarsa toplamda 50 günlük yaşam kaybını önleyebilirler.

"SİGARA İÇENLER ÖMÜRLERİNDEN 10 YIL KAYBEDER"

Üniversitenin alkol ve tütün araştırma grubunun baş görevlisi Dr. Sarah Jackson, “Ortalama olarak, sigara içen ve bırakmayan kişiler yaşamlarından yaklaşık 10 yıl kaybeder. Bu, sevdikleriyle geçirilecek değerli 10 yıl, hayat anları ve önemli dönüm noktaları anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

YILLIK 80 BİN ÖLÜM SİGARA KAYNAKLI

Sigara, dünya genelinde önlenebilir hastalık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir ve uzun süreli kullanıcılarının üçte ikisini öldürmektedir.

İngiltere’de her yıl sigaraya bağlı yaklaşık 80 bin ölüm gerçekleşirken, İngiltere’deki tüm kanser ölümlerinin dörtte biri sigaradan kaynaklanmaktadır.

"SİGARA İÇMENİN GÜVENLİ BİR DÜZEYİ YOK"

Araştırmacılar, sigara içenlerin sağlık ve yaşam beklentisindeki tüm faydaları elde etmek için tamamen bırakmaları gerektiğini vurguluyor.

Daha önceki çalışmalar, sigara içmenin güvenli bir düzeyinin olmadığını göstermiştir.

Günde bir adet sigara içenlerin kalp hastalığı ve felç riski, günde 20 sigara içenlere kıyasla yalnızca yüzde 50 daha düşüktür.

Araştırmacılar, "Her yaşta sigarayı bırakmak faydalıdır, ancak sigara içenler bu ölüm merdiveninden ne kadar erken inerlerse, hayatlarının o kadar uzun ve sağlıklı olmasını bekleyebilirler." diyor.