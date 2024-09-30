Kişinin kendi kalp zarından kalp kapakçığı yapıldı 24 yaşındaki Meral Taşçı, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, "OZAKİ" diye adlandırılan, kişinin kendi kalp zarından kalp kapakçığının yapıldığı operasyon ile sağlığına kavuştu.

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İHA

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Kliniği'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyon, kalp hastalarına umut oldu.

"OZAKİ" diye adlandırılan, kişinin kendi kalp zarından kalp kapakçığı yaparak gerçekleştirilen operasyon sonrası açıklamada bulunan Meral Taşçı, "Burada yeni yaşıma girdim." dedi.

MEKANİK KAPAK NEDEN KULLANILMADI

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Kliniği doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası açıklamada bulunan Kaygın, tedavi sürecine ilişkin şöyle konuştu:

Yapılan tetkikler sonucunda hem aort kapağında hem de mitral kapağında patoloji tespit edildi. Hastamızın genç hasta olması nedeniyle ne yapabiliriz diye düşünürken, konseyde OZAKİ yöntemi kararı verildi.



OZAKİ yöntemi nedir? Hastanın kendi kalp zarında ağız kapağına yeni bir kapak dikilmesiyle bu patoloji düzeltiliyor. Eğer mekanik kapak kullanmış olsaydık hastamız ileriki dönemde valfarin dediğimiz kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı. Bu da yine ileriki dönemde evlendiğinde çocuk sahibi olmasını zorlaştırıyordu. Belki de çocuk sahibi olamayacaktı.



Şimdi hastamızın kendi kalp zarında yaptığımız kalp kapağıyla bundan sonra herhangi bir kan sulandırıcı kullanmayacak ve eğer ki evlendiğinde de çocuk sahibi olmak isterse de hiçbir patoloji olmadan çocuk sahibi olabilecek.

"OPERASYON 4 SAAT SÜRDÜ"

Küçük kesi ile yapıldı. Bu dünyada yeni yeni gelişen bir yöntem.

Bizde Erzurumumuzda ameliyat yaparak hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz. 4 saat bir operasyondan sonra hem aort kapağını hem de mitral kapağını tamir ettik.



Hastamız şu anda taburcu aşamasına geldi. Bu uygulamanın on beş yıllık bir geçmişi var buradaki ameliyatının. Takiplerinde de çok iyiye gidiyor.

BU YÖNTEM KİMLERE UYGULANABİLİR

Eğer ki hastayı mekanik bir kapak takmış olsaydı bahsettiğim şekilde bu kan sulandırıcı dediğimiz ilacı kullanmak zorunda olacak, hem bazı yiyecek ve meyveleri yiyemeyecekti. Ayrıca, sık sık da hastaneye gelip kan tahlili yapmak zorunda kalacaktı. Artık Meral'in bundan sonra böyle bir sıkıntısı olmayacak.



Uygun hastalara ve genç hastalara, aort çapı yirmi beş milimden küçük olan hastalara yapılabiliyor. Tabii ki her hastaya uygulanmıyor. Özellikle genç hastaları tercih ediliyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR MELİYAT OLACAKTIM"

Tedavi sürecine ilişkin Meral Taşçı ise şu açıklamalarda bulundu:

Nefes darlığı çok çekiyordum. Yürümekte zorlanıyordum. Sonra hastaneye aşamasına girdim. Geldiğimde kardiyolojiyi polikliniğine müracaat ettim. Oradan da beni Mehmet Ali hocama yönlendirdiler.



Tabii Mehmet Ali hocama ulaşmak epeydir zordu. Çok yoğun şekilde çalışan birisi. Sonuçlarıma baktı. Her şey kontrol etti.



İlk başta çok korkuyordum. İlk defa böyle bir ameliyat olacaktım. Hocam beni çok rahatlattı. Burada yeni yaşıma girdim.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)