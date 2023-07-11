Bir küpü bile zehir saçıyor! Her yemekte kullanıyoruz meğer ölümcülmüş... Yemeklerin daha lezzetli olması için bazı sos veya ürünler kullanırız. Ancak yapılan araştırmalar, bu ekstra ürünlerin zarar yol açtığını hatta ölümcül olabileceğini ortaya koydu.

Yemeklerin daha lezzetli olması için kullanılan tavuk bulyonların zararlı olduğu ortaya çıktı.

Pilavlar için kullanılan ve lezzet veren bulyonlar, sağlığı ciddi anlamda olumsuz etkileybiliyor.

Uzmanlar, et ve tavuk bulyonlarının sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Bulyonlarda, Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor ve Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde, uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor.

Zararları büyük!

Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi.

Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

Hamileler dikkat!

İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor.

Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor.

Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesinin büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.