Bir lokması öldürebilir: Türkiye’nin zehirli mantar türleri

Mantarlar, doğada kendi başına bir canlı grubunu oluşturuyor ve yüzlerce farklı türüyle karşımıza çıkıyor.

Ancak bu türlerin tümü güvenli değil. Bazı mantarlar, içerdiği zehirli bileşiklerle insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere neden olabiliyor.

Türkiye’de her yıl, özellikle ilkbahar ve sonbaharda doğadan toplanan zehirli mantarların tüketimi sonucu zehirlenme vakaları artıyor.

Bu nedenle hangi mantarın zararlı olduğunu bilmek büyük önem taşıyor.

İşte o mantarlar...

KÖYGÖÇÜREN

Halk arasında “ölüm meleği” ya da “evcikkıran” olarak bilinen bu tür, Türkiye’de en fazla zehirlenmeye yol açan mantar olarak öne çıkıyor.

Görünüşü birçok yenilebilir mantara benzediği için kolaylıkla karıştırılır.

Yenildiğinde vücutta ağır hasara neden olabilir ve hayati risk taşır.

SİNEK MANTARI

Kırmızı şapkalı ve beyaz benekli görüntüsüyle en bilinen mantarlardan biri.

Doğada özellikle ormanlık alanlarda yetişir.

Tüketildiğinde halüsinasyon, mide bulantısı ve dengesizlik gibi belirtiler gösterebilir.

AMANİTA PANTHERİNA

Koyu renkli şapkası ve beyaz halkalarıyla tanınan bu mantar, sinek mantarına benzer özellikler taşır.

Zehirli bileşikler nedeniyle sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

AĞULU MANTAR

Zeytinliklerde, çürümüş ağaç kütüklerinde ya da nemli bölgelerde yetişir.

Parlak turuncu rengiyle dikkat çeken bu mantar, sindirim sistemi üzerinde rahatsızlık yaratabilir.

Özellikle yenilebilir kanlıca mantarıyla karıştırılması tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

CENAZE ÇANI

Küçük ve zararsız gibi görünen bu mantar, doğada kütükler üzerinde bulunur.

Ancak içerdiği zehirli bileşikler son derece güçlü. Yenildiğinde ciddi sağlık sorunları oluşturabilir.

KUZUGÖBEĞİ EBESİ

Görünüş olarak kuzugöbeği mantarına benzediği için sıkça karıştırılır.

Çiğ ya da pişirilmiş şekilde tüketildiğinde zararlı hale gelir. Bu nedenle doğadan toplanan her benzer tür güvenli kabul edilmemeli.

ŞEYTAN MANTARI

İsmini görünüşünden alan bu mantar, etli yapısıyla dikkat çeker.

Tüketildiğinde mide bulantısı ve şiddetli kusma gibi belirtiler gösterebilir.

YALANCI DEDE MANTARI

Gerçek dede mantarına benzeyen bu tür, karıştırıldığında ciddi sonuçlara neden olabilir.

Özellikle pişirildiğinde dahi etkisini kaybetmeyen zararlı maddeler içeriyor.