Serum tedavisi hakkında doğru bilinen yanlışlar

Ateş, boğaz ağrısı ve yaygın vücut ağrıları yaşayan birçok hasta, iyileşmenin yolunu serum tedavisinde arıyor.

Hal böyleyken serumun hızlı iyileşme garantisi olmadığı gibi yanlış uygulamalar da hayati sonuçlara yol açabiliyor.

SERUM HER HASTAYA GEREKLİ DEĞİL

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yener Gün, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Soğuk algınlığı nedeniyle başvuran hastaların büyük bölümünde ağızdan ilaç tedavisinin yeterli olduğunu belirten Uzm. Dr. Yener Gün, “Yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı ve 39 derecenin üzerinde seyreden ateş gibi belirgin semptomlar varsa, bazı hastalarda damardan tedaviye başvurabiliyoruz. Ancak bu her hasta için geçerli değildir” dedi.

EVDE SERUM HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Serum tedavisinin mutlaka hastane ortamında yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Gün, özellikle evde veya sağlık kabinlerinde yapılan uygulamalara karşı uyardı. Gün, “Damardan verilen ilaçlar ciddi alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye yol açabilir. Bu durum saniyeler içinde hayatı tehdit eden bir tabloya dönüşebilir. Gerekli ekipman ve uzman müdahalesi yoksa sonuçları çok ağır olabilir” ifadelerini kullandı.

“SARI SERUM BİR EFSANE”

Halk arasında sıkça kullanılan sarı serum kavramının bilimsel bir karşılığı olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Yener Gün, “Serum aslında steril bir sıvıdır. İçine konulan ilaçlara göre rengi değişir. Bu nedenle sarı, kırmızı ya da farklı renkte olabilir. Önemli olan rengi değil, içeriğidir” dedi.

Serum içine eklenen bazı ilaçların ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini hatırlatan Dr. Gün, “Doktorun uygun görmediği hiçbir ilacın damardan verilmesi doğru değildir. Hastalarımızdan beklentimiz, serum tedavisini talep etmemeleri; gerekliyse zaten hekim tarafından planlanacaktır” diye konuştu.