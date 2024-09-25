Bir tutam rezene çiğnek bakın ne işe yarıyor Düzenli olarak rezene bitkisi çiğneyenler, muzdarip olduğu birçok dertten kurtuluyor. Rezene, tepeden tırnağa sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. İşte rezene çiğnemenin faydaları!

Yağmur Dinç

Bilimsel adı Foeniculum Vulgare olan rezene bitkisi, dereotuna benzer bir yapıdadır.

Taze olarak tüketilebilir, çayı içilebilir, yağ ve sabun yapılabilir.

Rezene, başta mide ve gaz problemleri olmak üzere bebeklere dahi şifa veren bir bitkidir.

Anneler, süt yapsın diye özellikle rezene tüketirler.

Ancak, çiğneyerek tüketildiğinde başka bir etki sağlıyor.

İşte rezene çiğnemenin inanılmaz faydası...

Rezene tohumlarını çiğnemek nefesinizi tazeleyebilir. Tohumlar tükürük üretimini arttırır ve böylece bakterileri temizler.

Rezene tohumları düzenli olarak yenildiğinde, vücuda çinko, kalsiyum ve selenyum gibi değerli mineraller sağlarlar.

Rezene içinde bulunan bir amino asit olan demir ve histidin, anemi tedavisinde faydalıdır.