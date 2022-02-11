Bir yaşından küçük çocuklar için 5 yasak gıda

Yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmesi gereken bebekler, tamamlayıcı gıdaya geçtiklerinde bazı ürünleri tüketmeleri tehlikeli olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 5 gıda.

Bebeklerin yaşamlarının ilk altı ayındaki ana gıdası anne sütü olmalıdır. Emzirme yaşamın ilk saatinde hemen başlamalı ve bebek ilk altı ayda sadece anne sütü almalıdır. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 0 ila 6 aylık bebeklerin yaklaşık yüzde 36'sı yalnızca anne sütüyle besleniyor.

DSÖ ayrıca, birçok ülkede çok az sayıda çocuğun güvenli ve beslenme açısından yeterli tamamlayıcı gıdalar aldığını vurguluyor. DSÖ, düşük gelirli ülkelerde her beş çocuktan ikisinin bodur olduğuna ve dünyadaki çocuk ölümlerinin yüzde 45'inin yetersiz beslenmeyle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, yaşamın ilk 6 ayında yalnızca anne sütü ile beslenmeyi sürdürmeyi ve 6 aydan itibaren kademeli olarak emzirme ile birlikte bazı yiyeceklerin beslenmeye dahil edilebileceğini söylüyor.

Uzmanlar, özellikle dördüncü aydan önce süt dışındaki yiyeceklerin verilmemesi konusunda uyarıyor. 12 aya kadar olan bebeklerde tamamlayıcı beslenme konusunda şu anda aşırı katı talimatlar yoktur ancak hiçbir durumda verilmemesi gereken birkaç gıda vardır.

İşte 1 yaşından küçük çocuklar için 5 yasak gıda.

TUZ

Bebeklerin, böbreklere aşırı yüklenme riski nedeniyle tuz tüketmemeleri gerekiyor. DSÖ 2 yaşın altındaki çocuklarda tuz tüketimine karşı tavsiyede bulunuyor ve 2 ila 15 yaş arasında çocuklarda düşük bir tüketimin sağlanmasını tavsiye ediyor. DSÖ, yetişkinlerin günde en fazla 5 gram (yaklaşık 1 çay kaşığı) tuz tüketmesi gerektiğini söylüyor.

0 ila 15 yaşları arasında hipertansiyon ile hastaneye yatırılan hastalarda yapılan gözlemsel bir araştırmaya göre, diyetlerdeki sodyum klorür artışı (tuz) temelde işlenmiş gıdaların tüketiminden kaynaklanmaktadır. Bu işlenmiş gıdalar, doğal ürünlerle değiştirildiğinde tansiyonun beklenen seviyelere düştüğü görülmektedir.

BÜTÜN KURU YEMİŞ

Hem bütün kuruyemişler hem de diğer katı besinler, yalnızca bir yaşından küçük çocuklarda değil, yaklaşık beş yaşına kadar olan çocuklarda boğulmaya neden olabilir.

Bu durumdan kaçınmak için onlara bütün halindeki kuru yemişleri taklif etmeyin. Bu grupta hem çocukların boğulmasına neden olan hem de çocuklar küçükken çiğnenmesi zor olan ve yorgunluğa neden olabilen hem kuru yemişler hem de bütün havuçlar veya elmalar gibi meyveler bulunur.

TON BALIĞI

Yaşamın ilk yılında diyete dahil edilmemesi gereken balık grubunda ton balığını buluyoruz. Metil cıva gibi toksik maddeler içerme olasılığı nedeniyle, ton balığı gibi balıklar tüketilmemelidir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2011'den beri 3 yaşından küçük çocukların, hamile ve emzikli kadınların cıva içerme riski bulunan ton balığı gibi balıkları tüketmemesini tavsiye ediyor ve 3 ila 12 yaş arası çocuklarda alımı haftada 50 gr ile sınırlandırıyor.

ISPANAK

Pazı ve ıspanak gibi yüksek nitrat içeriğine sahip yeşil yapraklı sebzeler, methemoglobinemi riski nedeniyle bir yaşından önce diyete dahil edilmemelidir. Methemoglobinemi, anormal miktarda methemoglobinin üretildiği bir kan hastalığıdır.

6 ila 12 aylık bebekler, içme suyundan veya bazı gıdalardan nitrat alımından, ishalli gastroenterite bağlı dehidrasyona veya benzokain ve prilokain içeren ilaçların kullanımına kadar değişen nedenlerle bu hastalığa özellikle duyarlıdır.

ŞEKER

Doğal veya ilave edilmiş serbest şekerler içeren tüm yiyecekler 1 yaşında kadar bebeklere verilmemelidir. Bal, meyve suları, tatlandırıcılar ve hamur işleri gibi yiyecekler ne kadar geç verilirse o kadar iyidir. Çünkü bunlar yetersiz kilo alımına katkıda bulunabilir ve çürük gibi çeşitli sağlık sorunları riskini artırabilir.

12 aydan itibaren bebekler, ailenin geri kalanıyla aynı tür yiyecekleri tüketebilir. Bu nedenle bu aşamada bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli enerjiyi sağlaması gereken sağlıklı, besleyici ve güvenli bir yemek sunmak önemlidir.

Şekerli, tatlı ve son derece lezzetli yiyeceklerin verilmesi, yemek yemede zorluk çeken ve yeni yiyecekleri tamamen reddeden çocuklar için genellikle kolay çıkış yoludur. Bebek tarafından yeni bir yiyeceğin başlangıçta reddedilmesi ve yeni dokuların ve tatların yetersiz kabulü, birçok ailede yaygın bir sorundur. Ancak bu durumda tatlılar, şekerler basit bir çıkış yolu olarak görülmemeli ve her durumda sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.