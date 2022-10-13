Birçok hastalığın belirtisi! Avuç içi kaşıntısının en yaygın 6 nedeni

Farklı hastalıkların belirtisi şeklinde ortaya çıkabilen avuç içi kaşıntısı her zaman masum olmayabiliyor. İşte avuç içi kaşıntısının en yaygın nedenleri...

Kaşıntılı cilt hissi oldukça rahatsız edicidir ve çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Susuzluk, hormonal dengesizlik, alerjik reaksiyonlar, cilt hastalıkları ve hatta zihinsel sağlık kaşıntılara neden olabilir.

Stres ve anksiyetenin etkisi altında serotonin ve norepinefrinin kimyasal birleşimi kaşıntıyı artırabilir. Bu nedenle, kaşıntının nedenini zaman içinde belirlemek önemlidir ve aynı şey avuç içleriniz kaşındığında da geçerlidir.

Avuç içi kaşınmasının birçok farklı nedeni vardır. Bazı durumlar doktora gitmeyi gerektirir.

İşte avuç içi kaşıntısının en yaygın 6 nedeni.

Egzama

Egzama gibi durumlar ellerinizde aniden belirip daha sonra kaybolabilir. Kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntı şeklinde kendini gösteren iltihaplı bir süreçtir . Bu durumlar birkaç gün veya hafta içinde kaybolabilir ve daha sonra geri gelebilir. Bu durum için ilk yardım reçetesiz alabileceğiniz bir losyon veya kremdir.

Çoğu durumda tehlikeli olmayan bir durumdur, ancak ortaya çıkan rahatsızlıkların daha belirgin olduğunu fark ederseniz bir uzmana başvurabilirsiniz. Bir uzmana danışarak kaşıntının nedenini zamanında belirlemek önemlidir.

Sedef hastalığı

Bazı durumlarda egzama ile karıştırılsa da sedef hastalığı gelip geçici bir otoimmün bozukluktur. Kroniktir ve belirtileri farklıdır. Kabarık, kırmızı ve iltihaplı cilt, lekeler ve çatlayabilen kuru cilt gibi belirtilerle ortaya çıkar.

Avucunuzun bu nedenle kaşınma olasılığı daha azdır, ancak risk her zaman vardır. Tedavinin seyri durumun ciddiyetine ve vücudun hangi bölümlerinin bundan etkilendiğine bağlıdır.

Karpal tünel sendromu

Kaşıntılı avuç içi, karpal tünel sendromunun erken bir belirtisidir. El ve parmaklar bölgesinde uyuşma, ağrı ve karıncalanmaya neden olan bir durumdur. Semptomlar genellikle ilk olarak geceleri hissedilir ve karpal tünelin daralması (avuç içi tabanında), yani medial sinir üzerindeki baskı sonucu ortaya çıkar. Sürekli klavye kullananlardan inşaat işçilerine kadar farklı yaşam tarzlarından insanları etkiler ve kaşıntılı avuç içi belirtilerinden sadece biridir.

Kuru cilt

Bir veya iki avuç içi kaşıntısının ilk olası nedeni kuru cilttir. Genellikle soğuk günlerde karşılaşılan bu sorun, nemlendirici el kremleri ile çoğu zaman tedavi edilebilir. Nemlendirici kremler su kaybını ve cildin kurumasını önler. Tabii ki, suyun etkisiyle cilt de kuruyabilir.

Suda çok fazla zaman harcıyorsanız, avucunuzun kaşınmasının nedeni bu da olabilir. Hijyene dikkat edilmeli ancak eller çok fazla suya maruz bırakılmamalıdır. Ellerinizi sık yıkamak cildinizi kurutuyor gibi geliyorsa hassas ciltlere özel bir sabun alabilirsiniz. Ayrıca kışın soğuk ve kuru hava cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediği için yanınızda eldiven bulundurun.

Alerjik reaksiyonlar

Alerjik bir reaksiyon nedeniyle avucunuzun kaşınıyor olması mümkündür. Cildiniz belirli bir şampuan veya sabuna, kremlere ve hatta el takılarına tepki verebilir. Bu durumda, alerjenle temastan birkaç saat sonra kaşıntı görülür. Kaşıntı yapan alerjenden kaçınılmalıdır ve bir uzmanın önerebileceği çeşitli ilaçlar, kremler veya jeller bu hoş olmayan duyguyu hafifletebilir.

Bazı ilaçlar

Avuç içi veya başka bir yerde cildin kaşınması bazı durumlarda daha önce almadığınız bir ilacın sonucu oalrak ortaya çıkabilir. Bunlar kalp hastalıkları için ilaçlar olabileceği gibi bazı antibiyotikler de olabilir ve burada yapabileceğiniz tek şey hemen bir doktora danışmak ve farklı tedaviyi bulmaktır.