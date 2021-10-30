Birlikte alındığında etkinliği artan 3 vitamin eşleşmesi

Takviyeler yoluyla istenen sonuçları elde etmenize ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak için göz önünde bulundurmanız gereken vitamin eşleşmelerini sizler için hazırladık…

Birçoğumuz, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza yardımcı olmak için günlük olarak çeşitli vitaminler, mineraller ve diğer takviyeleri birlikte alıyoruz. Bağışıklığı ve genel sağlığı güçlendirmek için birçok temel vitamin ve mineral gereklidir. Özellikle birlikte alındığında daha sağlıklı sonuçlara yol açabilir. Kalp rahatsızlıklarıyla uğraşmaktan kemik gücünü geliştirmeye kadar, magnezyum, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri genel sağlık için çok önemli bir rol oynar.

Temel vitaminler ve mineraller en iyi şekilde yapraklı sebzeler, balık, fındık ve muz gibi doğal gıdalardan elde edilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kritik besinlerden herhangi birinin eksikliği, olumsuz sağlık reaksiyonlarına yol açabilir ve bu nedenle, reçetesiz satılan takviyeler bu gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olabilir. İşte, birlikte almanız gereken vitaminlerden bazıları;

1. MAGNEZYUM VE D3 VİTAMİNİ

Magnezyum ve D3 vitamini takviyeleri, vücudun yeterince işlev görmesini sağlamak için birlikte alınabilir. Magnezyum, vücudun D3 vitaminini emilebilir hale getirmesi için önemlidir; karaciğer ve böbreklerdeki enzimler, D3 vitaminini parçalamak için magnezyum gerektirir. D3 vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, kan basıncını düzenler ve kemikleri, dişleri ve kasları güçlendirir. Magnezyum ise kemikleri güçlendirmeye, kas gerginliğini ve kas spazmlarını gidermeye yardımcı olacaktır.

2. OMEGA-3 VE E VİTAMİNİ

Bu iki besin, kalp rahatsızlıklarıyla başa çıkmanıza ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Omega-3 ve E vitamini, koroner arter hastalığı ile uğraşan insanlar için çeşitli faydalar sağlayan iki kritik besindir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, omega-3 ve E vitamininin birlikte uygulanması, kroner arter hastalarında serum insülinini ve insülin direncini faydalı bir şekilde azaltabilir. Ayrıca, bu iki takviyenin bir kombinasyonu, kolesterol sorunlarıyla uğraşan kişiler için VLDL (çok düşük yoğunluklu lipoprotein) seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Genel olarak, Omega-3 psikolojik sağlığı iyileştirdiği için bu takviyeler kullanılarak stres seviyeleri de azaltılabilir.

3. MAGNEZYUM VE ÇİNKO

Magnezyum ve çinkonun birlikte alındığında karşılıklı yararları vardır. Magnezyum vücudun çinko seviyelerini düzenlemesine yardımcı olurken çinko, magnezyumun vücut tarafından etkili bir şekilde emilmesini sağlar. Çinko, yiyecekleri sindirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, proteinleri sentezlemek ve kemikleri güçlü ve sağlıklı tutmak için önemlidir. Bu iki besini bir arada almanın en büyük avantajı, vücut tarafından emilmek için birbirleriyle rekabet etmemeleridir. Aslında, bu kombinasyon uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı olur, kas iyileşmesini hızlandırır, cilt hasarını iyileştirmeye yardımcı olur, metabolizmayı hızlandırır ve elektrolit dengesini korur.