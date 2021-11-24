Bitkiden gelen aroma: Soya sosunun 4 efsane faydası

Soya fasulyesinin fermente edilmesiyle elde edilen soya sosu, doğru oranda kullanıldığında sağlığa faydaları ile adeta bir mucize halini alıyor. İşte yemeklerde soya sosu kullanmak için 4 sebep...

Uzak Doğu mutfağının baştacı ve veganların gözdesi diyebileceğimiz soya sosu, hem aromatik hem de besin değeri açısından zengindir.

Soya fasülyesi, kavrulmuş tahıl, su ve tuz ile elde edilen soya sosu, veganlar için iyi bir alternatiftir.

Sebze yemeklerini ya da salataları lezzetlendirmek için tercih edilen soya sosu magnezyum, fosfor, bakır ve daha birçok mineral sayesinde damarlardaki kan akışına iyi gelmekte, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, karaciğerin işlevine destekleyici olmaktadır.

Kore, Çin ve Japonya kültürlerinde önemli bir yere sahiptir. O yıllarda oldukça pahalı bir baharat olan tuza alternatif olarak geliştirilmiştir. Özellikle kıtlık yaşanan dönemlerde, soya soslu yiyecekler, vücudun tuz ihtiyacını karşılaması amcayla tercih edilmiştir. 1700’lü yıllarda Hollandalılar aracılığı ile Avrupa’ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır.

Biraz tuzlu aroması nedeniyle bir kesim soya sosuna önyargılı olsa da, şans verilmesi gereken tatlardan biri olabilir.

İşte sizler için soya sosunuz öğünlerinize eklemenize yardımcı olacak nedenleri sıraladık...

B6 VİTAMİNİ İÇERİR

İçerdiği riboflovin, göz yorgunluğunu alır, kataraktın önlenmesi ve tedavisinde oldukça etkili bir maddedir. Vücutta çok sayıda kimyasal reaksiyona girerek antikorlar üreten B6 vitamini içermesi sayesinde pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. B6 vitamini, kandaki hemoglobin sayısının düşmesini engelleyerek anemiyi, egzama türü cilt rahatsızlıklarını, yorgunluk hissini engeller; kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Soya sosunun en önemli özelliklerinden biri antioksidanlar bakımından zengin olmasıdır. Bu özelliği sayesinde hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Serbest radikalleri bloke ederek kronik hastalıkların oluşumunu önler.

FOSFOR ZENGİNİ

Vücudumuzda her hücrede bulunan fosfor da, yine, soya sosunda bolca bulunur. Canlılar için vazgeçilmez olan fosfor, kemik ve diş oluşumunda rol oynar; dokuların onarılmasında ve çocukların büyümesinde gerekli olan protein sentezinde de etkilidir. Fosfor, karbonhidrat ve yağların vücudumuz tarafından kullanılmasına yardımcı olur.

ENERJİ POMPALAR

Magnezyum minerali açısından oldukça zengin olan soya sosu, strese karşı faydalıdır ve enerjik hissetmenizi sağlar. Yorgunluk hissini gidermeye yardımcı olacak soya sosu, metabolizmanızın güçlenmesine ve ideal bir şekilde çalışmasına yardım eder.