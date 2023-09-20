Bitlis'te küçük kızın dış kulak yolundan 23 adet kurtçuk çıkartıldı

İHA

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi'ne gelen 3 yaşındaki kız çocuğu, kulak ağrısından şikayetçi oldu.

Bunun ardından Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğinde tedavi edilen 3 yaşındaki kızın kulağında, 23 adet canlı kurtçuk tespit edildi.

3 yaşındaki kız çocuğunun dış kulak yolunda mikroskop eşliğinde tespit edilen 23 adet kurtçuk, başarılı operasyonla çıkartıldı.

Sağlık durumu iyi

Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibi sağlanan 3 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hastamız biraz geç getirilmişti"

Genellikle kırsal kesimlerde yaşayanlarda ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Hastanemize 3 yaşındaki çocuk hastanın polikliniğimize dış kulak yolunda hareket eden kurtçukların görülmesi üzerine babası tarafından getirildi. Mikroskop eşliğinde dış kulak yolunda 23 adet canlı kurtçuk çıkarttık.



Dış kulak yolunu yıkadıktan sonra Antibiyoterapi yöntemiyle yakın takibini yapmaktayız. Hastamız biraz geç getirilmişti. Hastamızın şu an sağlık durumu iyi ve 2 günde bir yakın takibini sağlıyoruz.



Bu kurtçuk hastalığına “miyazis hastalığı” demekteyiz. Özellikler zihinsel engelli bireylerde ve çocuklarda görülür ve kırsal kesimde yaşayanlarda sıklıkla görülür.