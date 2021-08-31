Böbrek hastalığının göz ardı etmemeniz gereken 10 belirtisi

Birçok farklı belirtiyle ortaya çıkan böbrek hastalıklarını zamanında fark edebilmek, tedavi şansı için çok büyük önem taşıyor. İşte günlük hayatta karşınıza çıkabilecek 10 böbrek hastalığı belirtisi.

Böbreklerin yerine getirmesi gereken çeşitli işlevler vardır ve böbrek sağlığına dikkat etmemek bazı geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik böbrek hastalığı, genellikle hipertansiyonu, diyabeti olan veya ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişilerde görülür. Diğer risk faktörleri arasında ileri yaşta olmak, düşük doğum ağırlığına sahip olmak, belirli ilaçları uzun süre kullanmak, kronik idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve obezite bulunur.

BÖBREK HASTALIKLARININ 10 BELİRTİSİ

Peki, herhangi bir böbrek sorununuz olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte böbrek hastalığının en yaygın 10 belirtisi.

İdrardaki Değişiklikler

Böbrekler idrar üretmekten sorumludur ve bu nedenle hastalığın ilk belirtilerinden biri idrardaki değişikliklerle kendini gösterir. Normalden daha sık veya daha az idrara çıkma ihtiyacı, bir şeylerin yanlış olduğunun bir işareti olabilir. Ayrıca normal dışı güçlü bir koku ile birlikte daha sarı bir renk görülebilir. Geceleri daha fazla idrara çıkma dürtüsü de böbrek hastalığının bir işareti olabilir.

Şişkin Gözler

Böbrek hastalıkları, göz çevresinde şişmeye neden olabilecek periorbital ödemlere neden olabilir. Göz çevresindeki bu şişlik, idrarda bulunan çok miktarda proteinin vücutta tutulması yerine böbreklerden sızmasına bağlanabilir. Durum bir veya iki gözde gelişebilir.

Ödem Oluşumu

Sıvı tutulması (ödem) birkaç faktörden kaynaklanabilse de, böbrek hastalığı ana nedenlerinden biridir. Böbrekler sıvıları normal olarak düzenlemekte zorlandığından, birikir ve bacaklarda, ayak bileklerinde, yüzde veya vücudun diğer kısımlarında şişmeye neden olur.

Özellikle ayaklarınızda ve ayak bileklerinizde sebepsiz bir şişlik fark ettiniz mi? Cevabınız evet ise, böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir. Şişliğin azaltılmasına yardımcı olmak için çorba ve yoğurt gibi gıdalardaki sıvılar da dahil olmak üzere günlük sıvı alımının arttırılması ve tuz alımının azaltılması önerilir.

Kas Krampları

Kas krampları böbrek hastalığı olan kişilerde yaygındır. Kramplar genellikle vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesizliğinden kaynaklanır. Kramplar ayrıca sinir hasarı ve kan akışı sorunlarından kaynaklanır. Bu, bozulmuş böbrek fonksiyonundan kaynaklanabilir. Vücuttaki düşük kalsiyum ve fosfor seviyeleri de kas kramplarına neden olur.

Sebepsiz Yorgunluk

Böbrek hastalarının anemi ve yorgunluk gibi rahatsızlıkları yaşama riski yüksektir. Bunun nedeni, kan için oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynayan eritropoietin hormonunun üretilmesinden böbreklerin sorumlu olmalarıdır. Herhangi bir böbrek hastalığı durumunda bu hormonun üretimi de sekteye uğrayacak ve dolaşımı yoluyla taşınan oksijeni etkileyecektir.

Sonuç olarak, beyin daha yorgun hissetmeye başlatyacak ve fiziksel performans bozulacaktır.

Cilt Sorunları

Böbreklerin çeşitli önemli görevleri vardır. Böbrek yetmezliğinde atıklar düzgün bir şekilde atılmadığından kaşıntı veya tahriş gibi tekrarlayan semptomların ortaya çıkması çok olasıdır. Cilt sorunları yaşıyorsanız, böbrek hastalığının bir göstergesi olabilir. Kuru ve kaşıntılı cilt, ileri böbrek hastalıklarıyla da bağlantılı olan mineral ve kemik hastalığına işaret edebilir. Bu, böbreklerin kandaki mineral ve besin maddelerinin uygun dengesini sağlayamadığında olur ve bu da kuru ve kaşıntılı cilde yol açar.

İştahsızlık

Kronik böbrek hastalığı yaşayan hastalarda glomerüler filtrasyon hızındaki (böbreklerin süzme hızı) ilerleyici düşüş, gıda alımında önemli bir azalma ile ilişkilidir. İştahsızlık ve kilo kaybı da böbrek hastalığının bir işareti olabilir.

Metalik Ağız Kokusu

Böbrek hastalığı yaşayan bazı kişiler ağızlarında metalik bir amonyak tadı hissederler. Bunun nedeni, böbrek fonksiyonundaki azalmaya bağlı olarak kandaki üre seviyelerinin artmasıdır. Böbrek fonksiyonundaki azalmaya bağlı olarak kandaki üre seviyelerinin artması, ağız kokusuna neden olur.

Uyku Sorunları

Kötü uyku, böbrek hastalığı yaşayan kişilerde yaygın bir sorundur. Böbrekleriniz düzgün bir şekilde çalışmadığında, toksinler uykuyu etkileyen idrar yoluyla vücudu terk etmek yerine kanda kalmaya eğilimlidir. Uyku apnesi, genel nüfusa kıyasla kronik böbrek hastalığı yaşayan kişilerde yaygındır.

Sebepsiz Sırt Ağrısı

Belirgin bir neden olmadan sırt ağrısı veya gerginlik yaşamak, bir enfeksiyonun veya teşhis edilmemiş böbrek hastalığının göstergesi olabilir. Böbreklerin işlevlerinde sorun varsa, eklemlerde ağrı, sertlik veya iltihaplanma yaşanması olağandır. Ağrı güçlüyse ve karın yanlarına doğru uzanıyorsa mutlaka doktora başvurun.

SAĞLIKLI BÖBREKLER İÇİN İPUÇLARI

Hipertansiyon, diyabet ve genetik gibi risk faktörleri dışında tamamen yaşam tarzınıa bağlı olan riskleri azaltmak için sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeniz gerekir. İşte sağlıklı böbrekler içinç yaşam tarzı ipuçları:

Sigara İçmeyin

Sigara içmek kan akışını azaltır ve yeterli kanın böbreklere ulaşmasını engelleyebilir. Böbrekler yeterince kan almazsa, düzgün çalışamazlar. Sigara içmek ayrıca böbrek kanseri geliştirme riskini artırır.

Egzersiz Yapın

Hareketli kalmak ve sağlıklı kiloda olmak, genel sağlığınız için önemlidir. Egzersiz, böbrek sorunları için önemli bir risk faktörü olan tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir.

Sağlıklı Kiloda Olun

Fazla kilolu kişilerin vücutlarında böbrekler, daha fazla çalışmak zorundadır. Düzenlenecek daha fazla vücut kütlesi olduğunda, atıkları filtrelemek ve vücudun diğer işlevlerini yönetmek için daha fazla çaba gerekir. Bu da böbreklerin olması gerekenden daha erken yıpranmasına neden olur.

Tuzdan Kaçının

Tuz alımınızı azaltmak, böbrek sorunları için birçok risk faktörünü önemli ölçüde azaltabilir. Yüksek miktarda tuz ve sodyum içerdiğinden, mümkün olduğunca işlenmiş ve hazır gıdalardan kaçının.

Kan Şekeri Seviyelerini Kontrol Edin

Yüksek kan şekeri, böbreklerdeki damarlara zarar vererek, işlev bozukluğuna neden olabilir. Böbrekleri korumak için kan şekerinizi sağlıklı seviyelerde tutmanız önemlidir.

Yeterli Su İçin

Yeterli su alımı, böbreklerinizin normal şekilde çalışmasına yardımcı olur ve vücudunuzdan tuz ve toksinleri uzaklaştırır. Kısa süre içinde aşırı miktarda su içilmesi önerilmez, gün içerisinde tüketiminizi biraz arttırmanız daha iyi olacaktır.

Aile Geçmişinizi Bilin

Bazı böbrek hastalıkları kalıtsaldır. Diyabet ve yüksek tansiyon da genetik bir bileşene sahip olma eğilimindedir. Böbrek enfeksiyonları ve böbrek hastalığı gibi böbrek sorunları için yüksek risk altında olup olmadığınızı belirlemek için tüm bu koşullar hakkında araştırma yapın ve ona göre önleminizi geç olmadan alın.

Böbreklerinizi Kontrol Edin

Böbreklerinizin sağlıklı olup olmadığını size bildiren iki tür test vardır. Bir idrar tahlili, idrarınızda ne tür protein olduğunu belirleyecektir. Farklı bulgular böbrek hastalığını gösterebilir. Bir kan testi, kanınızda ne kadar atık olduğunu gösterecek ve ayrıca böbreklerinizin işlerini düzgün yapıp yapmadığını belirleyecektir.

İlaçlarınıza Dikkat Edin

İlaçların vücuttan atılmasından böbrekler sorumludur. Uzun süre çok fazla ağrı kesici almak böbrek hasarına neden olabilir. Böbrekler için en zararlı ilaç türlerinin, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar olduğu bilinmektedir. Kronik ağrıyı kontrol altına almak için bu ilaçları kullananlar, böbreklerine zarar vermeyen bir ağrı kesici yöntemi konusunda doktorlarına danışmalıdır. Toksinler ve böcek ilaçları da böbrek hasarına neden olur.