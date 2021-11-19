Böbrek problemlerini gösteren 12 belirti

Şişlik, baş ağrısı ve hatta yorgunluk... Vücuttaki bütün sistemleri etkileyen böbreklerdeki küçük bir sorun bile birçok farklı belirtiyle neden olabilir. İşte böbrek problemlerini gösteren işaretler.

Böbrekler iki yumruk büyüklüğünde fasulyeye benzeyen şekli ile omurganın her iki yanında göğüs kafesinin hemen altında bulunurlar.

Sağlıklı böbrekler, idrardaki atıkları ve fazla suyu temizlemek için her dakika yaklaşık yarım fincan kanı süzer. Böbrekler ayrıca kandaki mineral ve besin dengesini sağlar, hormon üretir, kan basıncını ve kırmızı kan hücresi sayısını kontrol eder ve sağlıklı kemiklerin korunmasına yardımcı olur.

Böbrekler vücudumuzun filtresidir. Enfeksiyonlar, kronik hastalıklar, kötü çevre koşulları, ilaçlar, gıda toksinleri, sigara, alkol ve sağlıksız yaşam tarzları gibi birçok faktör böbrekleri belirgin şekilde etkiler.

BÖBREK PROBLEMLERİNİ GÖSTEREN 12 BELİRTİ

Böbrek hastalıkları genellikle belirtisiz bir şekilde gelişir; belirtiler hemen ortaya çıkmaz. Ve insanlar görünenlere dikkat etmezler çünkü onları böbreklerle ilişkilendirmezler.

İşte böbrek problemlerini gösteren işaretler:

1. İdrarda köpük

Güçlü idrar basıncı nedeniyle bazı durumlarda köpük görülebilir, bu sorun değildir. Ancak aşağıda listelenen diğer belirtiler de eklenirse endişelenmenin zamanı gelmiş demektir. Genellikle köpük, idrarda protein veya toksik maddelerin varlığını gösterir. Bu, böbreklerin ve atılımın bozulması ve çeşitli bileşiklerin ve kan bileşenlerinin süzülmesinden kaynaklanır.

2. Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar

Normal idrar rengi soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişir. Pancar, çilek ve fasulye gibi yiyecekler ve ilaçlar idrar rengini değiştirebilir. İdrarı turuncu, pembe, kahverengi, kırmızı ve hatta yeşile boyayabilirler. Sorun şu ki kırmızımsı idrar yapmak, yani idrarda kan varlığı oldukça büyük bir problemdir. Bu nedenle, böbrek hastalığının bu klasik belirtisini fark ederseniz, doktorunuza görünün.

3. Bulanık idrar

Bu belirti, böbrek taşları veya idrar yolu enfeksiyonlarını işaret edebilir. Şeffaflığın kaybolmasının bir başka nedeni de dehidrasyondur, yani susuz kalmaktır. İdrar daha konsantre hale gelir. Bunu fark ettiğiniz anda daha fazla su içmeye çalışın. İdrar tekrar berraklaşırsa ve başka bir belirti görülmezse, her şey yolunda demektir. Değilse, bir nefroloğa görünün.

4. Sırt ağrısı

Böbrek ağrısı genellikle arka tarafta, kaburga altında ortaya çıkar. Karın veya kasık gibi diğer bölgelere de yayılabilir. Bu belirti bazen omurga ağrısı ile karıştırılır. Hastalığın ilerlememesi için zamanında profesyonel yardım almak önemlidir.

5. Kronik yorgunluk, halsizlik

Böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin üretimini düzenleyen bir hormon olan eritropoietin üretir. Üretim yeterli değilse anemi, halsizlik ve yorgunluk görülebilir. Bu da böbreklerinizi kontrol ettirmek için yeterli bir nedendir.

6. Baş ağrısı veya baş dönmesi

Böbrek fonksiyon bozuklukları nedeniyle vücutta biriken toksinler beynin normal işleyişine müdahale eder. Bu, hafıza ve konsantrasyon, baş dönmesi, baş ağrısı ile ilgili sorunlara yol açar. Daha önce kolaylıkla gerçekleştirdiğiniz işler zorlaşır ve çok fazla enerji gerektirir. Bunlar, bozulmuş böbrek fonksiyonu ile ilişkili anemi ve inflamasyon belirtileridir. Semptomlar periyodik olarak tekrarlıyorsa, üriner sistem kontrol edilmelidir.

7. Bulantı ve kusma

Eğer bir gıda zehirlenmesi veya hazımsızlık dışında yemekten sonra mide bulantısı ve kusma hissediyorsanız, böbreklerinizi mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Böbrekleriniz, zararlı maddelerle baş edemiyor olabilir. Her ihtimale karşı, diğer mide bulantısı nedenlerini de araştırmak için bir uzmandan randevu alın.

8. Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Üriner sistemin herhangi bir bölümünün hastalığı daha sık idrara çıkmaya neden olabilir. Ancak böbrekler hakkında konuşursak, bu bir enfeksiyon (piyelonefrit), taş oluşumu veya önemli işlevlerden birinin kaybı olabilir. Böbrekler, vücuttaki sıvı dengesini korumak için daha fazla çalışır ve daha fazla idrara çıkmaya neden olur.

9. Ödem

Vücutta sıvı tutulduğunda ödemler ortaya çıkar. Bacakların şişmesi ve göz çevresindeki alan en belirgindir. Tek başına şişme, hasta olduğunuz anlamına gelmez. Çok fazla tuzlu yemek yemek, uzun süre aynı pozisyonda oturmak veya bazı ilaçlar da ödeme neden olabilir. Kadınlarda adet öncesi ve hamilelik sırasında da vücutta su tutulabilir. Şişlik tekrarlayan bir sorunsa, böbrek hastalığına bağlı olabilir.

10. Kuru kaşıntılı cilt

Böbrekler, kandaki mineral ve besin dengesini koruyamadığında ve ayrıca toksinlerden ve fazla sıvıdan kurtulamadığında, cilt problemleri görülebilir. Tabii ki, kaşıntı ve kuruluk için birçok zararsız sebep vardır. Örneğin, sıcak suda banyo yapmak, sert sabun kullanmak, aşırı güneşe maruz kalmak da bu problemlere yol açabilir. Paniğe kapılmayın, ancak her ihtimale karşı böbreklerinizi kontrol ettirin.

11. Tansiyonda keskin bir artış

Böbrekler, insan hormonal sistemindeki düzenleyici organlardan biridir. Böbrekler bozulduğunda vücuttaki kan hacmine baskı yapabilir ve bu nedenle hipertansiyon krizine neden olabilir. Bununla birlikte bu belirti, yalnızca yaşadığınız başka belirtileriniz de varsa böbrek hastalığına işaret eder.

12. Vücut sıcaklığındaki değişiklik

Sıcakta bile sürekli titreme ve ani ateşlenmeler de böbrek hastalığının belirtileridir. İltihaplanma başladığında yüksek ateş olur. Bu örneğin, piyelonefrit ile olur.

Çoğu böbrek hastalığı tedavi edilebilir ancak tehlikeli komplikasyonlara neden olur. Bu nedenle, açıklanan belirtileri göz ardı etmeyin.

BÖBREKLERE İYİ GELEN 10 BESİN

Böbrek sağlığı için aşağıdaki besinlerin tüketimine dikkat edilmelidir:

- Konserve yiyecekler, salamura yiyecekler gibi tuz oranı yüksek besinler,

- Yüksek potasyum veya fosfor içeren besinler,

- Alkol,

- Aşırı protein.

Gün boyunca en az 1,5 litre sıvı içmeli ve her gün yaklaşık aynı saatte yemelisiniz. Diyetin dengeli olması çok önemlidir. Aşağıdaki besinler mutlaka diyete dahil edilmelidir:

Meyveler

Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu gibi antioksidan içeren meyveleri seçin. Böbrekleri iyileştirir, iltihabı giderir. Yaban mersini iltihabı en aza indirir. Glikoz (şeker) metabolizmasını destekler. Ayrıca yaban mersini beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Ahududu, yaban mersini gibi iltihabı en aza indirir. Ahududu ayrıca böbrek yetmezliğinin en yaygın nedenlerinden biri olan diyabet riskini de azaltır.

Turpgil sebzeler

Bu aileden kuşkonmaz, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar ve diğer sebzeler böbrekleri detoks etmeye yardımcı olabilir. Lahana A vitamini içerir. Karnabahar, vücudun toksinleri yok etme yeteneğini arttırır. Böbrekler üzerindeki stresi azaltan C vitamini ve lif içerir. Sebze yemeklerinizi çeşitlendirmek istiyorsanız kahvaltıda karnabahar krepleri yapın

Koyu yeşil yaprakllar

Bunlar ıspanak, pazı, kuzukulağı, ısırgan otu gibi koyu yeşil yapraklı bitkilerdir. Oksalat seviyelerini (oksalik asit tuzları) düşük tutmaya yardımcı olan magnezyum ve kalsiyum içerirler.

Elma

Elmalar lif, antioksidanlar, C vitamini içerir. İltihap önleyici özelliklere sahiptirler ve kolesterol seviyelerini düşürürler.

Karpuz

İdrar söktürücü özelliği vardır ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Karpuzun bileşimi, böbreklere kan akışının kalitesinin bağlı olduğu kalbin çalışmasını destekleyen likopen ve C vitamini içerir.

Somon

Somon, tansiyonu düşüren ve iltihapla savaşan omega 3 yağ asitleri içerir. Somonun haftada 2 kez tüketilmesi tavsiye edilir. Lezzetli ve sağlıklı bir yemek için fırında pişirmeyi tercih edin.

Soğan ve sarımsak

Soğan ve sarımsak kalbi destekler ve tuzun atılmasına yardımcı olarak böbreklerin yükünü hafifletir. Soğan, kan basıncını ve doalyısıyla tansiyonu düşüren flavonoidler içerir. Sarımsak, iltihap önleyici bir sebzedir. Sarımsak detoksa yardımcı olur. Hipertansiyon ve oksidatif stresi en aza indirerek böbrek sağlığını iyileştirebilen allisin içerir.

Zencefil ve zerdeçal

Zencefil kökü, böbrekleri serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olur. Zerdeçal, böbrek iltihabını tedavi etmek ve idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşmak için kullanılır.

Kızılcık

Kızılcık, patojenik bakterilerin mesane ve üretranın duvarlarına yerleşmesini engeller, enfeksiyonları önler, böylece böbrekleri kalsiyum oksalattan arındırır. Şekersiz kızılcık suyu böbrek sağlığı için harikadır.

Kuru yemişler ve yağlı tohumlar

Kuru yemişler ve yağlı tohumlar, böbrek taşlarını önlemeye yardımcı olan magnezyum içerir. Kaju, badem, ceviz, fındık, antep fıstığı, keten ve susam tohumlarında iyi miktarda magnezyum bulunur.