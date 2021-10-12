Böbreklere zarar veren günlük alışkanlıklar

Salgınla birlikte vücut için arındırıcı görevi gören böbreklerin bakımına özen göstermenin önemi bir kez daha anlaşıldı ancak, bazı günlük alışkanlıklarımız bu hayati organlara zarar verebiliyor.

Böbreklerin tüm organlar gibi vücutta önemli bir rolü vardır. Vücudunuzdaki atıkları ve ekstra sıvıyı atmaya yardımcı olurlar ve sağlıklı bir su, tuz ve mineral dengesini korumak için asidin giderilmesine yardımcı olurlar.

Bu sağlıklı denge olmadan vücuttaki sinirleriniz, kaslarınız ve diğer dokularınız düzgün çalışamaz. Bu, böbrek bakımına özen göstermenin şart olduğu anlamına geliyor.

İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde, böbrek bakımı ve önemi daha da önemli bir hal aldı. Şiddetli koronavirüs vakalarında, koronavirüs ile enfekte olmadan önce altta yatan böbrek sorunları olmayanların bile böbrek hasarı belirtileri gösterebildiği ortaya çıktı. Raporlar, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların yüzde 30'unun orta veya şiddetli böbrek hasarı geliştirdiğini söylüyor.

Koronavirüsün böbrekler üzerindeki etkisi henüz net değildir. Ancak, virüsün kendisi böbrek hücrelerini enfekte edebilir. Böbrek hücreleri, koronavirüsün kendilerine bağlanmasını, istila etmesini ve kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan ve potansiyel olarak bu dokulara zarar veren reseptörlere sahiptir. Benzer reseptörler, koronavirüsün en çok zarara neden olduğu gösterilen akciğer ve kalp hücrelerinde de bulunur.

BÖBREKLERE ZARAR VEREN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Böbreklerimize zarar verebilecek birçok günlük alışkanlık vardır. İşte böbreklere zarar veren en yaygın 10 günlük alışkanlık:

1. Çok fazla tuz kullanımı

Tuz (sodyum) açısından zengin diyetler, kan basıncını ve dolayısıyla böbrek hastalıkları riskini artırabilir. Tuz yerine kullanılabilen bazı baharatlarla yemeklerinize lezzet katabilirsiniz. Yavaş yavaş tuz yerine farklı şeyler kullanarak, tuzdan uzak durmayı daha kolay hale getirebilirsiniz. Tuz, vücut için gerekli bir mineraldir ancak, yediğimiz işlenmiş ürünlerdeki yüksek tuz miktarı ile zaten günlük alınması gereken miktarın çok daha fazlasını alırız. Bu yüzden işlenmiş gıdalardan uzak durmak, evde yemek hazırlamak ve tuzunu ayarlamak çok önemlidir.

2. Yeterince su içmemek

Yeterince su içmek, böbreklerinizin sodyum ve toksinleri vücuttan temizlemesine yardımcı olur. Yeterli su içmek, dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşlarından kaçınmaya da yardımcı olur. Böbrek sorunları olan kişilerin daha az sıvı alması gerekir. Ancak böbrekleri sağlıklı kişiler günde en az 2-2.5 litre su içmelidir.

3. Aşırı şeker tüketimi

Çok fazla şeker tüketimi, her ikisi de böbrek hastalığına yol açabilen yüksek tansiyon ve diyabet riskini artıran obeziteye yol açabilir. Bu nedenle sadece paketli ürünlerde bulunan ilave şeker değil, gizli şekerleri de tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bisküvi, hazır soslar, tahıl gevrekleri ve beyaz ekmekten kaçının çünkü bunların hepsinde gizli şeker bulunur. Herhangi bir gıda maddesi satın almadan önce etkiketini dikkatlice okuyun.

4. Alkol tüketimi

Alkol tüketen kişilerin kronik böbrek hastalığı riskinin 2 kat arttığı bulunmuştur.

5. Fazla et tüketimi

Hayvansal protein, kanda böbrekler için zararlı olabilecek ve asidoza neden olabilecek yüksek miktarda asit üretir. Asidoz, böbreklerin asidi yeterince hızlı atamadığı bir durumdur. Özellikle kırmızı et tüketimi haftada 2 ile sınırlandırılmalıdır. Daha sağlıklı seçenekler olan tavuk, hindi ve balık gibi hayvansal protein kaynakları tüketilmelidir.

6. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı

Reçetesiz satılan nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ağrınızı azaltmanıza yardımcı olacaktır. Ancak bunlar, özellikle böbrek hastalığınız varsa, vücudunuza ve böbreklerinize zarar verebilir. Bu nedenle, düzenli ağrı kesici kullanımınızı azaltın ve doktor tarafından önerilenden fazlasını tüketmeyin.

7. İşlenmiş gıda tüketimi

İşlenmiş gıdalar sodyum ve fosfor ile doludur. Böbrek hastalığı olan kişiler paketlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır. Yüksek fosforlu, işlenmiş gıdaların alımı böbrekler ve kemikler için zararlı olabilir.

8. Kalitesiz ve düzensiz uyku

İyi bir gece uykusu, genel sağlığınızı korumak için son derece önemlidir. Böbrek fonksiyonu, 24 saat boyunca böbreğin iş yükünü ayarlamaya yardımcı olan uyku-uyanıklık döngüsü tarafından düzenlenir.

9. Sigara kullanımı

Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Sigara içen kişilerin idrarlarında böbrek hasarının bir işareti olan protein bulunma riski daha yüksektir.

10. Hareketsiz kalmak

Çok uzun süre oturmak böbrek hastalıklarının gelişimi ile bağlantılıdır. Hareketsiz bir yaşam tarzı böbrek sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Düzenli fiziksel aktivite, tansiyon seviyelerini füzenler ve böbrek sağlığı için iyi olan daha iyi metabolizma ile bağlantılıdır.

BÖBREKLERİ TEMİZLEMEK İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER

Böbreklerin arındırıcı ve vücudu detoks edici görevleri vardır. Bu nedenle, yediğimiz ve içtiğiniz her şey bu hayati organ için önemlidir. İyi beslenerek, böbreklerinizin işini kolaylaştırabilir ve bu organların üzerindeki stresi azaltabilirsiniz.

Söylemeye gerek yok, su böbrekleri temizlemek için gereklidir. Vücudunuza zararlı olan elementleri idrar yoluyla yok edecek kadar içmeye çalışın.

İşte böbreklerin sağlığına ve genel olarak vücudunuza fayda sağlayan besinler:

Yaban mersini

Böbrekleri detoks eder ve ayrıca mesanenin temiz olmasına yardımcı olurlar. Bunları aç karnına almanız tercih edilir.

Tam tahıllar

Lif içeriği nedeniyle, tam tahıllar vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Potasyum açısından zengin meyve ve sebzeler

Muz, elma, portakal, kayısı, şeftali gibi meyveler ve patates, soğan, kereviz, brokoli, karnabahar ve patlıcan gibi sebzeler, idrar üretimini artıran temel bir element olan büyük miktarda potasyum içerir.

Kalsiyum açısından zengin besinler

Kalsiyum böbreklerin güçlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu element, süt ve az süt ürünleri, marul, brokoli, kuşkonmaz, lahana, balkabağı gibi çeşitli gıdalarda ve ayrıca somon veya sardalya gibi balıklarda doğal olarak bulunur.

Baklagiller ve kuru yemişler

Haftada 2 veya 3 porsiyon baklagil ve günde 25 gr kuru yemiş alın.