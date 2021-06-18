Böbrekleri toksinlerden arındıran havuç ve salatalık suyu

İçeriğindeki harika besinlerle nemlendirici, antioksidan, idrar söktürücü, iltihap önleyici ve detoks edici bir içecek hazırlamak ister misiniz? İşte detoks edici havuç ve salatalık suyu tarifi.

Böbrekler, hastalıkların önlenmesinden ve vücudun düzgün işleyişinin sürdürülmesinden sorumlu oldukları için hayati önem taşıyan organlardır. En önemli işlevlerinden biri, kanda bulunan atık ve toksinlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu, onların vücudun 'filtreleri' oldukları anlamına gelir.

Havuç ve salatalık suyu, ferahlatıcı olmasının yanı sıra vücutta tutulan sıvıların atılmasına yardımcı olan bir içecektir. Bu nedenle, çok yaygın iki şikayet olan ağırlık ve şişkinliğin giderilmesine katkıda bulunur.

İçeriğindeki besinlerle vücudu sulu tutan, antioksidan sağlayan, fazla suyun atılmasını sağlayan, iltihaplanmayı önleyen ve detoks edici bir içecek olarak kabul edilir.

HAVUÇ VE SALATALIK SUYU TARİFİ

Havuç çok sağlıklı bir besindir. Provitamin A aktivitesine sahip lif ve karotenoid kaynağıdır. Havuç aynı zamanda folik asit (B9 vitamini) içeriği ile öne çıkmaktadır. Bu vitamin, çeşitli fizyolojik fonksiyonların normal çalışması için gereklidir.

İçeceklere dahil edildiğinde belirli bir tatlılık ve kıvam sağlar. Bunu pekiştirmek için karşıma biraz portakal da eklenebilir ancak bu zorunlu değildir.

Kalorisi en düşük sebzelerden biri olarak bilinen salatalık, böbrek ve idrar sağlığı için iyi bir yardımcıdır. Yüzde 95'ten fazlası sudan oluşur, bu da onu vücutta tutulan sıvıları ortadan kaldırmaya yardımcı olan iyi bir idrar söktürücü yapar.

İdrar söktürücü etkisi nedeniyle salatalık, detoks içeceklerinin vazgeçilmezidir.

Havuç ve salatalık suyu yemeklerinizin tamamlayıcısıdır. Sadece detoks yapmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda lif içeriğiyle iştahınızı bastırmanıza yardımcı olur, böylece yeme dürtüsünü azaltır.

Malzemeler

- 1 salatalık

- 2 havuç

- 1 bardak su (250 mi)

- Yarım limon veya portakal suyu (isteğe bağlı)

Tarif

- Önce sebzeleri iyice temizleyin ve karıştırmayı kolaylaştırmak için küçük küpler halinde kesin.

- Tümünü doğradıktan sonra karıştırıcıya koyun ve bir bardak su ekleyin.

- Ardından, topaksız homojen bir meyve suyu elde edene kadar her şeyi birkaç dakika karıştırın.

- Son olarak hemen servis yapın ve dilerseniz yarım limon suyu ilave edin.

- Tüm faydalarından tam olarak yararlanmak için her zaman sağlıklı bir yaşam tarzına dahil edin.

- Spor salonuna gitmeden önce veya egzersizi tamamladıktan sonra tüketebilirsiniz.

- İster öğlen, ister öğleden sonra ara öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

- Yatmadan yaklaşık iki saat önce tüketilmesi tavsiye edilmez, çünkü gece idrara çıkmanız için birkaç kez kalkmanıza neden olur.

- Bu karışıma şeker, bal, stevia veya diğer tatlandırıcıları eklemeniz önerilmez. İdeal olarak, doğal haliyle tüketilmelidir.