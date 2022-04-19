Hava sıcaklıklarının oldukça değişken olduğu bu günlerde soğuk algınlığı ve özellikle boğaz ağrısı oldukça yaygınlaştı. İşte boğaz ağrılarına karşı doğal ve etkili çareler.

Boğaz ağrısı genellikle ses tellerinin tahrişi veya iltihaplanması ile ilişkilidir. Boğaz ağrısı soğuk algınlığı, ses kısıklığı veya farenjit gibi çeşitli hastalıklarda da ortaya çıkabilir.

Boğaz ağrısı boğazda rahatsızlın ötesinde çoğu zaman yutmayı zor ve ağrılı hale getirir. Bu durumda ne yiyip içeceğinize karar vermek her zaman kolay değildir. Ancak, vücudun iyileşmesine yardımcı olmak için hala besinlere ihtiyacı vardır.

Doğru yiyecek ve içecekleri seçmek boğaz ağrılarını hafifletebilir ve hatta iyileşme sürecini hızlandırabilir.

İşte boğaz ağrısına karşı 10 doğal çözüm.

Gargara

Günde birkaç kez ılık tuzlu su ile gargara yapmak, iltihaplanan mukoza zarı hücrelerinden suyun emilmesini sağlar. Bir bardak suya sadece yarım yemek kaşığı tuz ekleyin ve yarım dakika gargara yapın.

Günde en fazla 3 kez gargara yapın.

Biberli Çay

Limon, nane, bir tatlı kaşığı bal ve bir miktar acı pul biberle çay yapın. Her şeyi iyice karıştırın ve kaynamadan önce ocaktan alın. Sıcakken için.

Bal

Bir yemek kaşığı balı bir şekermiş gibi alın. Ağzınızın arkasına oturmasına izin verin. Bal etkili bir antiseptiktir, yani bulaşıcı hastalıklara neden olan mikropları yok ederek savaşmaya yardımcı olur. Bebeklerde botulizme neden olan Clostridium botulinum bakterisini içerebileceğinden, bir yaşın altındaki çocukların bal tüketemeyeceğini unutmayın.

Sıcak bez

Sıcak bezler boğazdaki dolaşımı iyileştirebilir ve boğaz şişliğinin inmesine yardımcı olabilir. Bir bezi sıcak suyla ıslatın, sıkın ve etkisini göstermesi için boğazınızın üzerine koyun. Isı, kan damarlarınızın genişlemesine ve kaslarınızın gevşemesine yardımcı olacak, bu da ağrıyı azaltacaktır.

Karbonat ve limon

Tadı çok çekici değildir ancak bu karışımdan günde 1 veya 2 bardak almak boğaz ve ses ile ilgili her türlü rahatsızlık için çok etkilidir. Hem karbonat hem de limon antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir bardak suya yarım çay kaşığı karbonat ve limon suyu ekleyerek içebilirsiniz.

Adaçayı

Araştırmalar, adaçayının tahriş olmuş bir boğazı iyileştiren maddeler içerdiğini göstermektedir. Adaçayı ile bir çay yapın ve ılık olarak tüketin. Hamileyseniz buna başvurmamalısınız, fetus için toksik olabilir.

Meyan kökü çayı

Meyan kökü özellikle ses kısıklığı durumlarında etkilidir. Meyan kökü, iltihap önleyici ve balgam söktürücü özelliklere sahiptir. Meyan kökü çayı, solunum yollarını açmaya ve boğaz şişmesini iyileştirmeye yardımcı olur. Antibakteriyel olmasının yanı sıra mukus yumuşatıcı özellikleri boğaz ağrısı ve farenjit tedavisinde çok yardımcı olur.

Buhar soluma

3 bardak ılık su kaynatın ve bir limon, papatya ve biraz taze zencefili içine atın. 5 dakika soğumaya bırakın ve sıvıyı daha büyük bir kaba dökün. Temiz bir havlu alın ve başınızın üzerine koyun. Bir havluyla örtülü olarak kabın üzerine eğilin ve buharı ağzınızdan ve burnunuzdan 5 ila 10 dakika boyunca içinize çekin. Boğaz ağrısı hafifleyecek ve bu da uykuya dalmayı kolaylaştıracaktır.

Elma sirkesi

Tadı kötü olsa da elma sirkesi, bakterileri çok etkili bir şekilde öldüren yüksek asit seviyesi nedeniyle mükemmel bir seçimdir. Elma sirkesine bal eklendiğinde boğaz ağrısını gidermedeki etkinliği artar. Bir yemek kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı bal ve bir bardak çok ılık suya ihtiyacınız olacak. Sirke ve balı bir kapta karıştırın ve su hala sıcakken için. Ya da keskin tadından dolayı içmek istemiyorsanız yarım bardak ılık suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin ve günde bir kez gargara yapın.

Zencefil çayı

Zencefil oldukça yoğun bir tada sahiptir. Zencefilin her zaman ağrıyı hafiflettiği bilinmektedir. Soğuk algınlığı, grip ve boğaz ağrısı için bir çare olarak çok etkilidir. Aynı zamanda balgam söktürücüdür, yani boğazdaki mukus da dahil olmak üzere solunum sisteminden mukusun salınmasına ve atılmasına yardımcı olur. Ayrıca dolaşımı uyarır, hücrelerdeki oksijeni arttırır, toksinleri uzaklaştırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Ayrıca iltihap önleyici etkiye sahiptir ve bakterilerle savaşır.

Yaklaşık 5 cm uzunluğunda 1 taze zencefil kökünü iyice yıkayın ve ardından soyun. Küçük parçalar halinde kesin, sonra bıçağın düz tarafıyla ezin. Suyu kaynatın, ardından zencefili ekleyin. 3 ila 5 dakika kaynatın ve sıcak olarak tüketin. İçine biraz bal ekleyebilirsiniz.